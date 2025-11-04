Recoltarea brazilor de Crăciun și decorarea acestora au început în Germania: „Lucrurile devin puțin agitate”

Imigranții au dus obiceiul și în Statele Unite.

„Pentru noi, Crăciunul este chiar înainte de Crăciun”, a declarat Eberhard Hennecke luni pentru Associated Press, în regiunea Sauerland din vestul țării.

„Recolta începe aici, ceea ce înseamnă, firește, că lucrurile devin puțin agitate”.

Hennecke a spus că regiunea produce aproximativ o treime din pomii de Crăciun din Germania, potrivit AP.

Majoritatea pomilor sunt vânduți în orașe. Dar a devenit din ce în ce mai popular ca familiile să taie pomii la fața locului. Unele ferme de pomi oferă acum vin fiert și gustări.

„Când familiile vin cu copiii, bunicii și toți ceilalți și aleg împreună pomul de Crăciun, poți simți atmosfera, care este cu adevărat impresionantă și te face și pe tine fericit”, a spus Hennecke.