Von der Leyen: Teritoriul și suveranitatea Ucrainei trebuie respectate. Este vorba despre securitatea întregii Europe, acum și în viitor

Von der Leyen a vorbit luni, la Luanda, în cadrul reuniunii informale a liderilor europeni. Întâlnirea se desfășoară în paralel cu cel de-al șaptelea summit UE-Uniunea Africană. Discuțiile s-au concentrat pe planul de pace propus de Donald Trump, având legătură cu negocierile tehnice desfășurate la Geneva. De asemenea, liderii europeni au abordat modul în care țările UE își vor coordona sprijinul acordat Ucrainei.

„O implicare europeană eficientă și coordonată, precum și o prezență europeană puternică la Geneva, ne-au permis să facem progrese semnificative în negocierile pentru o pace justă și durabilă în Ucraina”, a precizat șefa Executivului european.

Von der Leyen: Europa continuă sprijinul Ucrainei

„Deși mai e mult de muncă, avem acum o bază solidă pentru a avansa. Trebuie să rămânem uniți și să continuăm să punem interesele Ucrainei în centrul eforturilor noastre. Pentru că este vorba despre securitatea întregului nostru continent, acum și în viitor”. Întâlnirea de la Luanda de la Luanda a confirmat unitatea Europei în sprijinul pentru Ucraina, a transmis Ursula von der Leyen din Angola.

Președinta Comisiei Europene a punctat că UE nu își schimbă poziția: „Teritoriul și suveranitatea Ucrainei trebuie respectate. Doar Ucraina, ca țară suverană, poate lua decizii privind forțele sale armate – alegerea destinului său se află în propriile mâini”.

Cu alte cuvinte, indiferent de evoluția negocierilor sau de propunerile aflate pe masă, Uniunea Europeană își menține aceste principii ca bază a oricărui demers diplomatic privind Ucraina.

Statele aliate discută marți ajutorul pentru Ucraina

De asemenea, Ursula von der Leyen a discutat cu liderii europeni drama copiilor ucraineni răpiţi sau dispăruţi: „Fiecare dintre ei trebuie să se întoarcă acasă. M-am bucurat să văd că acest subiect a rezonat cu toți cei prezenți”.

În cea de-a doua zi a summitului, șefa CE a anunţat că vor avea loc discuţii cu partenerii din Coaliţia Voluntarilor, pentru a continua angajamentul în sprijinul Ucrainei. Coaliția este formată din 31 de ţări, inclusiv România. Statele membre s-au alăturat voluntar efortului de a crește sprijinul acordat Ucrainei împotriva agresiunii ruse. Coaliția este condusă de Regatul Unit şi Franţa.