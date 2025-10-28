Trump laudă noua conducere a Japoniei și spune că relația cu SUA e la cel mai înalt nivel

Sanae Takaichi, care a devenit prima femeie prim-ministru a Japoniei în urmă cu doar câteva zile, trebuie să-și consolideze relația cu Trump, protejând în același timp interesele economice ale țării sale. Trump, la rândul său, încearcă să obțină investiții japoneze în valoare de 550 de miliarde de dolari, ca parte a unui acord comercial.

La întâlnirea de marți, Trump și Takaichi au dat mâna, iar președintele i-a făcut un compliment: „Asta e o strângere de mână foarte puternică”.

În replică, Takaichi a povestit că urmărise al treilea meci al World Series înainte de eveniment și a adăugat că Japonia va oferi Statelor Unite 250 de cireși anul viitor, pentru a marca 250 de ani de la fondarea Americii, precum și focuri de artificii din prefectura Akita pentru sărbătorile de 4 iulie, potrivit AP.

Pasiune comună pentru golf

În discursul său, Takaichi l-a menționat pe fostul premier japonez Shinzo Abe, mentorul ei conservator, care legase o relație strânsă cu Trump în primul său mandat, prin pasiunea comună pentru golf.

„De fapt, premierul Abe îmi vorbea adesea despre diplomația dumneavoastră dinamică”, a spus Takaichi.

Trump a descris faptul că Japonia are pentru prima dată o femeie prim-ministru drept „un lucru uriaș”, subliniind angajamentul Americii față de Japonia. Deși în trecut a criticat public alți lideri străini, de această dată nu a avut decât cuvinte de laudă pentru Takaichi.

„Orice putem face pentru a ajuta Japonia, vom fi acolo”, a declarat Trump. „Suntem un aliat la cel mai înalt nivel”.

Takaichi a lansat o adevărată ofensivă a farmecului, care ar putea include și o achiziție de camioane Ford F-150. Jurnaliștii sosiți la eveniment au trecut pe lângă un Ford F-150 auriu și câteva Toyota albe fabricate în America, parcate în fața Palatului Akasaka, reședința oficială pentru oaspeții de stat din Tokyo.

Trump s-a plâns adesea că Japonia nu cumpără automobile americane, considerate prea late pentru străzile înguste din țară.

Deși politica externă a lui Trump în Asia s-a concentrat mai ales pe tarife și comerț, el urmează să țină un discurs la bordul portavionului USS George Washington, ancorat la o bază navală americană de lângă Tokyo.

Trump a sosit la Tokyo luni, când s-a întâlnit cu împăratul Japoniei într-o vizită ceremonială. Înainte fusese la Kuala Lumpur, Malaezia, unde a participat la summitul anual al Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN).

Acord extins de încetare a focului între Thailanda și Cambodgia

Întâlnirea a fost prilejul pentru ca Trump să marcheze un acord extins de încetare a focului între Thailanda și Cambodgia, care se ciocniseră de-a lungul graniței disputate la începutul anului. Trump i-ar fi presat să înceteze luptele, amenințând că va retrage acordurile comerciale.

Existau și semne că tensiunile dintre SUA și China se mai domolesc, înaintea unei întâlniri planificate între Trump și liderul chinez Xi Jinping, care ar urma să aibă loc în Coreea de Sud mai târziu în cursul săptămânii. Negociatorii celor două țări au declarat că un acord comercial este aproape finalizat, ceea ce ar putea preveni o confruntare economică majoră între cele mai mari două economii ale lumii.

Totuși, detaliile erau puține și rămânea neclar cât de mult ar rezolva acordul problemele mai vechi sau dacă ar readuce relațiile la nivelul de dinaintea disputelor recente. China a restricționat exportul de pământuri rare necesare industriei tehnologice, iar Trump a răspuns amenințând cu tarife pe care chiar el a recunoscut că ar fi nesustenabile.

Trump urmează să plece miercuri spre Coreea de Sud, unde va participa la summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC).