Acord de încetare a focului între Thailanda și Cambodgia

Thailanda va elibera prizonierii cambodgieni, iar Cambodgia va începe retragerea artileriei grele, ca parte a primei faze a acordului. Observatori regionali vor monitoriza situația pentru a se asigura că luptele nu vor reîncepe.

„Am realizat ceva ce mulți oameni spuneau că nu se poate realiza”, a declarat Trump.

Prim-ministrul cambodgian Hun Manet a numit această zi „istorică”, iar prim-ministrul thailandez Anutin Charnvirakul a afirmat că acordul creează „bazele pentru o pace durabilă”.

Ceremonia a fost primul eveniment la care a participat Trump după sosirea sa la summitul anual al Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est, găzduit la Kuala Lumpur. Călătoria, care va continua cu vizite în Japonia și Coreea de Sud și o posibilă întâlnire cu liderul chinez Xi Jinping, este o oportunitate pentru Trump de a-și consolida reputația de negociator internațional, într-un moment în care tarifele sale au zguduit economia internațională.

Thailanda și Cambodgia s-au luptat timp de cinci zile în iulie, ucigând zeci de oameni și strămutând sute de mii, unul dintre cele mai grave conflicte moderne dintre cele două țări. Acestea au revendicări teritoriale, iar violențele izbucnesc periodic de-a lungul frontierei lor.

După semnarea acordului extins de încetare a focului duminică, Trump a semnat acorduri economice separate cu Cambodgia și Thailanda.