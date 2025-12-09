Prima pagină » Știri externe » Șase civili cambodgieni au fost uciși la granița cu Thailanda

Conflictele la frontieră dintre Cambodgia și Thailanda au făcut cel puțin șase morți din rândul civililor cambodgieni, potrivit unui nou bilanț, a anunțat marți Ministerul Apărării din Phnom Penh.
09 dec. 2025, Știri externe

Armata thailandeză a deschis focul în provincia de frontieră Banteay Meanchey după miezul nopții, „ucigând doi civili care călătoreau pe Ruta Națională 56”, a anunțat Ministerul Apărării din Cambodgia într-o postare pe Facebook, potrivit Le Figaro.

Aceste noi atacuri aduc la șase numărul civililor uciși de luni și de la reluarea luptelor de duminică noapte, la mai puțin de două luni de la un armistițiu.

Luni, ministrul cambodgian al Informațiilor, Neth Pheaktra, a declarat pentru AFP că „atacurile thailandeze” au ucis patru civili cambodgieni și au rănit aproximativ alți zece. Armata thailandeză, la rândul său, a declarat luni că un soldat a fost ucis și alți 18 răniți de la începutul reluării ostilităților.

Atacuri aeriene și cu tancuri

Ambele părți se acuză reciproc că au declanșat reluarea luptelor, în urma cărora Thailanda a lansat luni atacuri aeriene și a folosit tancuri împotriva vecinului său.

Conflictul provine dintr-o dispută de lungă durată privind demarcarea unor părți din granița lor de 800 de kilometri, care datează din perioada colonială franceză. Acordul de încetare a focului semnat pe 26 octombrie între cele două state din Asia de Sud-Est, mediat de președintele american Donald Trump, este acum suspendat.

Acesta avea scopul de a pune capăt a cinci zile de lupte din iulie, atât la sol, cât și în aer, care au provocat 43 de morți și au forțat evacuarea a aproximativ 300.000 de persoane.

