România face pasul decisiv spre educație incluzivă. Din 2026, țara va avea acces la expertiză europeană pentru sprijinirea copiilor cu CES

Guvernul României a aprobat joi Memorandumul privind aderarea țării noastre la Agenția Europeană pentru Cerințe Educaționale Speciale și Educație Incluzivă (EASNIE). Agenția reunește 31 de state. Acestea sprijină dezvoltarea educației incluzive prin cercetare, schimb de bune practici și politici bazate pe dovezi.

Aderarea la EASNIE înseamnă pentru România acces la expertiză europeană, instrumente și resurse actualizate în domeniul educației incluzive. Ministerul Educației și Cercetării (MEC) va putea introduce modele de succes în intervenția timpurie pentru copiii cu CES. În același timp, va beneficia de sprijin în combaterea segregării școlare.

De asemenea, va elabora programe moderne de formare a profesorilor. Scopul acestor module este crearea unui mediu școlar sigur, echitabil și fără discriminare.

Expertiză europeană în sprijinul incluziunii

Potrivit reprezentanților MEC, aderarea la Agenție va contribui la „crearea unui mediu școlar sigur, echitabil și fără discriminare” și la îmbunătățirea intervenției timpurii. Totodată, va sprijini consolidarea formării continue a cadrelor didactice în domeniul incluziunii.

România va participa la deciziile strategice ale EASNIE și va avea acces direct la rețele europene de experți, ceea ce va permite alinierea politicilor naționale la standarde internaționale.

Bani europeni pentru educația incluzivă

„Problematica copiilor cu CES reprezintă un obiectiv principal pentru mine ca ministru, cu atât mai mult având în vedere pregătirea mea ca psiholog. La începutul anului vom lansa și un proiect major finanțat prin fonduri europene, pentru formarea resursei umane și asigurarea de materiale specifice. În acest fel, din anul școlar 2026-2027 vom putea oferi mai mult sprijin acestor copii”, a transmis ministrul Educației, Daniel David.

Contribuția anuală la bugetul EASNIE va fi acoperită inițial din fonduri europene. Ulterior, va fi susținută de la bugetul de stat.

„România va deveni oficial membră EASNIE începând cu 2026. Țara își consolidează astfel angajamentul pentru o educație incluzivă autentică. Acest pas va contribui la creșterea calității sprijinului oferit elevilor cu cerințe educaționale speciale”, a comunicat Ministerul Educației.