Producătoarea Ada Solomon, aleasă președinte al consiliului director al Academiei Europene de Film

Ada Solomon a fost aleasă pentru un mandat de doi ani, alături de vicepreședinții Leontine Petit (Țările de Jos) și Matthieu Darras (Franța), potrivit unui comunicat al Academiei Europene de Film remis joi.

Ada Solomon are o carieră de peste 25 de ani, numele său regăsindu-se în aproape 100 de filme.

Două dintre producțiile pe care le-a realizat au câștigat Ursul de Aur la Berlin: Poziția copilului (2013) și Babardeală cu bucluc sau porno balamuc (2021). De asemenea, Solomon este câștigătoarea European Co-Production Award – Prix Eurimages.

Nu este pentru prima oară când românca face parte din conducerea Academiei. Timp de șase ani a fost vicepreședinte, iar anterior a fost membră în consiliu.

„Fiind parte a consiliului director de un deceniu, mi-am asumat responsabilitatea de a promova excelența în cinematografie în toată diversitatea vocilor europene, dar și de a aduce în prim-plan pe cei mai puțin vizibili – teritoriile mici, formele de cinema subreprezentate, echipele din spatele camerei. Este un timp al schimbării și sunt pregătită să accept provocarea, știind că am alături o echipă executivă puternică și colegi extraordinari în consiliu, în special pe noii vicepreședinți: Leontine Petit și Matthieu Darras”, a declarat Ada Solomon, potrivit comunicatului Academiei Europene de Film.

Consiliul director al Academiei Europene de Film este format din 19 membri și se întrunește de trei ori pe an pentru a valida strategii, proceduri și nominalizări. O noutate pentru mandatul următor este crearea unui loc destinat reprezentării minorităților transnaționale, ocupat de Petro Rusanienko (Ucraina), reprezentant al comunității de cineaști romi.