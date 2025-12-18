Primarul din Mangalia, trimis în judecată pentru luare de mită

DNA a anunțat că procurorii au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului Radu Cristian, primar al municipiului Mangalia, pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată (două infracțiuni), spălare a banilor în formă continuată și instigare la folosirea, cu rea-credinţă, a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia (două infracțiuni).

A mai fost trimis în judecată, în stare de libertate, un administrator de firmă, pentru săvârșirea infracțiunii de folosire, cu rea-credinţă, a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia.

Conform procurorilor, în perioada 2022 – 2025, Radu Cristian ar fi pretins și primit, atât direct, cât și printr-un intermediar, 622.233 de euro, în legătură cu emiterea unor documente urbanistice și cu inițierea unor hotărâri de consiliu local, precum și în legătură cu alte demersuri ce țin de activitatea de primar.

Astfel, ar fi pretins 80.000 de euro, din care ar fi primit, printr-un intermediar, 42.333 de euro, pentru a lăsa diverse persoane să desfășoare activități de comerț pe plaja sau în zona Portului Turistic Mangalia, fără a fi amendați sau închiși de către Poliția Locală Mangalia. Suma de bani ar fi fost primită sub forma achizițiilor unor obiecte vestimentare de lux.

În anul 2023, acesta ar fi pretins și ar fi primit echivalentul sumei de 500.000 euro, prin reducerea prețului de achiziție a activului unei societăți comerciale, pentru cesionarea unor contracte de închiriere privind terenuri aflate în Portul Turistic Mangalia.

În același an, ar fi pretins 50.000 de euro, din care ar fi primit 30.000 de euro, pentru ca două persoane să nu fie controlate de funcționarii primăriei municipiului Mangalia pe parcursul construirii unui imobil în stațiunea Neptun.

În ianuarie-februarie 2025 ar fi pretins și ar fi primit 50.000 euro de la o persoană, pentru ca acesta din urmă să obțină de la primărie un Certificat de atestare a edificării/extinderii construcției realizate fără autorizație de construire pentru un imobil situat în stațiunea Saturn.

Procurorii arată că inculpatul ar fi ascuns mare parte din sumele de bani prin achiziția în anul 2023 a unui hotel din stațiunea Cap Aurora.

În perioada 2022 – 2025, inculpatul i-ar fi instigat pe al doilea inculpat și o altă persoană să cumpere din fondurile firmelor administrate de aceștia două autoturisme marca BMW pentru suma totală de 942.284 lei și să achite din fondurile unei societăți costurile de service pentru unul dintre autoturisme. Cele două autoturisme ar fi fost folosite exclusiv de Radu Cristian, prin punerea lor la dispoziție, cu titlu gratuit, de către reprezentanții firmelor respective.

Procurorii au solicitat instanței de judecată confiscarea extinsă a sumei totale de 2.183.199,15 lei de la inculpatul Radu Cristian, „întrucât acesta nu justifică dobândirea licită a sumei respective”.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanța.