Cătălin Drulă: „Planul Urbanistic General al Capitalei este într-un moment critic. Bucureştiul are nevoie de un primar cu viziune”

Deputatul USR Cătălin Drulă, candidat la Primăria Bucureşti, a afirmat duminică, în cadrul unei conferinţe, că „Planul Urbanistic General al Capitalei este într-un moment critic” şi trebuie dus la bun sfârşit sub coordonarea unui primar care are „viziune şi respect pentru specialişti”.

„Referendumul trebuie implementat urgent. Constituţia spune clar: voinţa poporului este suverană. Odată ce oamenii au votat, trebuie să punem în practică ce au decis”, a spus Drulă, criticând actuala coaliţie de guvernare pentru întârzierea aplicării rezultatului referendumului privind bugetul unic metropolitan.

El a subliniat că Bucureştiul are nevoie de politici coerente pentru locuire şi de o dezvoltare urbană echilibrată, acuzând „mafia imobiliară” că deturnează o parte semnificativă din fondurile de dezvoltare.

„Dacă acei 20-30% din bani care se duc acum pe şpăgi ar ajunge la comunitate, am avea mai multe creşe, grădiniţe, trotuare şi spaţii verzi”, a declarat liderul USR.

Candidatul a vorbit şi despre nevoia de investiţii în sănătate, cultură şi sport, propunând construirea unei Filarmonici Naţionale în Capitală, dar şi dezvoltarea bazelor sportive pentru tineri şi familii.

În privinţa finanţării, Drulă a spus că actuala structură bugetară este „nedreaptă” şi „politizată”.

„În 2001, guvernul a mutat banii Bucureştiului către sectoare. Acum, două treimi din impozitele plătite de bucureşteni merg acolo, iar Primăria Generală abia îşi acoperă cheltuielile fixe. Trebuie să schimbăm proporţia. Avem nevoie de un buget metropolitan unic”, a afirmat el.

Drulă a acuzat partidele de guvernare că „blochează dezvoltarea oraşului” şi că „preferă să menţină Bucureştiul fragmentat”.

Totodată, el a spus că a depus în Parlament o lege care ar permite implementarea referendumului şi a cerut tuturor partidelor să o susţină.

„Oamenii mi-au spus în stradă: nu mai vrem şase oraşe într-unul singur. Vrem un Bucureşti unitar, cu o administraţie care lucrează pentru cetăţeni. Eu cred că putem reuşi împreună, pe drumul onest”, a concluzionat Drulă.