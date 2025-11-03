Cătălin Drulă nu crede că un „suveranist” ar putea câștiga Primăria Capitalei

Cătălin Drulă a afirmat luni, că miza alegerilor locale din 7 decembrie este direcția pe care Bucureștiul o va urma în următorii ani.

Acesta a spus că vrea să le redea oamenilor încrederea în politică, un obiectiv pe care, în opinia sa, Nicușor Dan l-a atins la alegerile prezidențiale.

„Marea provocare este să redăm oamenilor încrederea în politică. Nicușor Dan a reușit asta la prezidențiale, la ultimele alegeri importante care s-au terminat bine pentru România”, a spus Drulă.

Întrebat dacă există riscul ca un candidat „suveranist” să câștige, Drulă a răspuns că este încrezător în șansele proiectului USR.

„Eu cred că proiectul nostru va fi câștigător. Evident, asta vor decide bucureștenii. Cred că vom avea un rezultat bun pe 7 decembrie și trebuie să facem campanie cu gândul la direcția în care ducem orașul, dacă mergem pe drumul onestității început de Nicușor Dan sau revenim la rețelele care au controlat Bucureștiul”, a declarat el.

Drulă a adăugat că intră în campanie „cu inima deschisă în fața bucureștenilor” și a descris alegerile drept „o sărbătoare a democrației”.

„Nu e o ghilotină care cade pe mine sau pe București. E un moment de bucurie. Bucureștenii sunt cei care decid. Sunt, cum să zic, intru senin în această cursă”, a conchis acesta.