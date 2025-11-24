Marcel Ciolacu, replică pentru Guvern pe tema impozitelor auto: „mașina nu e un lux”

Marcel Ciolacu, candidatul PSD pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău, a declarat în cadrul emisiunii „Un Podcast Liber” că România are nevoie de introducerea impozitării progresive pentru a putea susține o dezvoltare durabilă și pentru a asigura mai multă echitate socială.

Impozitare progresivă pentru echitate socială

„Faptul că ne încăpățânăm în continuu să nu introducem impozitarea progresivă… lucruri pe care le spun toți: Banca Mondială, FMI, oricine, din America, din Europa. Oameni buni, la cât de mare e România, la câtă populație e în România, nu se poate dezvolta o țară decât cu impozitarea progresivă. Acea impozitare progresivă aduce echitate într-o societate”, a afirmat Ciolacu.

„Mașina nu e un lux, e ceva banal”

Referindu-se la discuțiile legate de taxarea suplimentară a autovehiculelor mai vechi, liderul PSD a spus că astfel de măsuri nu țin cont de realitățile sociale ale oamenilor care nu își permit mașini noi.

„Oamenii și-au luat Euro 3, au dat 5.000 de euro pe mașină, că atât și-au permis. Dacă tu îi pui taxe de 2.000 de euro, o să vândă acea mașină. Dar tu ce perspectivă i-ai creat… Acum mașina nu e un lux. Mașina e ceva banal”, a precizat el.

Fostul premier al României a explicat că taxarea diferențiată trebuie să țină cont și de protecția mediului, dar și de posibilitățile populației.

În același timp, Marcel Ciolacu a criticat favorizarea autovehiculelor electrice scumpe în raport cu cele vechi.

„Adică ai o mașină de 200.000 de euro, Tesla… acolo nu se cresc impozitele pentru că este bio. Nu poluează. Și îl lași cu o impozitare foarte redusă, iar cel care are Euro 3 face o impozitare de 10 ori mai mare. Unde e echitatea socială? Ce perspectivă i-am creat eu?”, a declarat Ciolacu.

Reacție la posibilele concedieri de la Dacia

Acesta a comentat și informațiile privind posibile concedieri la uzina Dacia, afirmând că Ministerul Economiei ar fi trebuit să reacționeze imediat.

„Ministrul Economiei în secunda doi trebuia să urce în mașină, să se ducă la Dacia să vadă despre ce e vorba. Cu ce programe putem veni noi să încurajăm ca cei cu Euro 3, fiindcă ținem și cu mediul, e normal… românii să schimbe, fiindcă avem doi producători mari. Avem Renault și Fordul în România. Și o să încurajezi industria, dacă vrei să vezi întregul circuit”, a spus el.

