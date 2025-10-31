Grindeanu despre Drulă: Zero kilometri de autostradă, gură mare şi spectacol pe TikTok

„Drulă, nu? Dar care candidează la Bucureşti. Bine, aici vine din 4 în 4 ani (în Timiş – n.r.) să-şi depună dosarul pentru candidatură, dar care e cu gură mare. A fost ministrul transporturilor şi singurul ministru al transporturilor după 2007 care n-a făcut niciun kilometru de autostradă. Zero. Ăştia sunt oamenii”, a spus Grindeanu la Conferinţa PSD Timiş.

„Zero. Ăştia sunt oamenii. Ăştia sunt oamenii care sunt cu gură mare, ţipă, fac lucruri mai mult de spectacol. Transmit de pe TikTok live şedinţele de guvern, dar nu sunt în stare să facă nimic concret pentru oameni”, a adăugat preşedintele interimar al PSD.

Acesta i-a îndemnat pe social-democraţi „să-i lăsăm deoparte, să reîncepem noi să discutăm aşa cum făceam la organizaţiile locale, să readucem partidul aproape de oameni”.