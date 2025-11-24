Nicolae Robu internat de urgență la Terapie Intensivă. Care este starea fostului edil al Timișoarei

Conform unor surse din mediul medical, Nicolae Robu a necesitat transport de urgență cu ambulanța. El a acuzat o stare generală alterată, simptomele sale indicând o posibilă complicație cardiovasculară. La sosirea la unitatea medicală, doctorii au decis internarea sa imediată în secția specializată pentru afecțiuni coronariene, pentru a-i putea efectua investigații complete, arată Digi24.

„Evoluția pacientului este monitorizată continuu, iar medicii specialiști analizează în acest moment protocolul terapeutic ce trebuie urmat”, a confirmat o sursă din cadrul spitalului.

Nicolae Robu și un istoric medical marcat de o operație pe cord din 2012

Vulnerabilitatea cardiacă a lui Nicolae Robu este cunoscută de mai mult timp. În anul 2012, în timpul campaniei electorale pentru primărie, acesta a trecut printr-o intervenție chirurgicală majoră pe cord deschis la Institutul de Boli Cardiovasculare din Timișoara. Medicii i-au implantat atunci patru bypass-uri, după ce acuzase dureri toracice intense. Acel moment a reprezentat un punct de cotitură, obligându-l să acorde o atenție sporită sănătății inimii.

Afecțiunile cardiace, o problemă majoră de sănătate publică în România

Cazul lui Nicolae Robu readuce în discuție o realitate statistică sumbră. Datele Ministerului Sănătății din 2024 arată că afecțiunile cardiovasculare sunt principala cauză de mortalitate în România. Acestea sunt responsabile pentru aproape 60% din totalul deceselor anuale. Contextul subliniază importanța vitală a monitorizării atente a pacienților cu antecedente medicale de acest tip.

Pe plan public, activitatea lui Nicolae Robu a fost însoțită de controverse. La finalul anului 2024, Tribunalul Timiș l-a achitat, alături de alți foști funcționari, în dosarul legat de restituirea unor imobile în baza Legii 112/1995. Sentința nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs.

Procesul, care s-a întins pe o perioadă de patru ani și a avut peste 50 de termene, a fost unul dintre cele mai complexe dosare de abuz în serviciu din administrația publică locală. În 2020, la momentul trimiterii în judecată, DNA estimase un prejudiciu de peste 42,7 milioane de lei.