Cătălin Drulă: Amânarea alegerilor din București, o idee toxică, se umblă cu șurubăreli

Cătălin Drulă spune că „Guvernul are o responsabilitate, nu e o opțiune”.

„Guvernul poate decide în anumite politici publice într-un fel sau în altul, stânga sau dreapta, să le facă sau să nu le facă. Alegerile nu sunt una dintre ele, alegerile sunt obligatoriu de organizat. Cât mai curând. Discuția în coaliție a fost despre luna noiembrie”, adaugă Drulă.

Deputatul USR consideră că decizia privind data alegerilor pentru Primăria Capitalei ar fi trebuit luată deja: „E deja târziu și nu pot, asta spunea și Ciprian Ciucu și o spun și eu, nu se poate depăși luna noiembrie pentru organizarea acestor alegeri”.

În opinia sa, „începe să facă rău faptul că diverși actori politici se joacă cu ideea de poate facem alegeri, poate nu facem, că nu e la opțiunea lor, ăsta e un lucru obligatoriu”.

PSD a sugerat că alegerile din București pot fi amânate, așa cum s-a întâmplat și în pandemie. Cătălin Drulă critică poziția social-democraților: „Cât de nocivă e această afirmație, cât de toxică? Întreaga discuție despre cum alegerile sunt ca o boală și asocierea cu pandemia pentru mine e toxică și denotă o gândire care nu e de oameni de stat, ci de oameni care încearcă niște șurubăreli să rămână la putere, în ciuda evidenței”.

Deputatul mai afirmă că ”ar fi o eroare foarte mare”, dacă PNL și PSD ar decide să aibă un candidat comun la Primăria Capitalei.