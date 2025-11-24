Reacția lui Putin după analiza planului de pace propus de americani. Liderul Rusiei nu a spus nimic despre propunerile europenilor

Vladimir Putin a declarat că planul de pace al SUA pentru încheierea războiului din Ucraina ar putea fi „în principiu” folosit ca „bază pentru o soluționare pașnică finală”. Declarația a fost făcută în timpul unei convorbiri cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan, potrivit Sky News.

Kremlinul a publicat un rezumat al declarațiilor președintelui rus din cadrul convorbirii, făcând în același timp o distincție între planul original american de pace în 28 de puncte și orice versiune actualizată elaborată la Geneva de liderii europeni.

„Vladimir Putin a remarcat că aceste propuneri, în versiunea în care le-am analizat, sunt în conformitate cu discuțiile de la summitul ruso-american din Alaska și, în principiu, pot fi folosite ca bază pentru o soluționare pașnică finală”, a transmis Kremlinul, referindu-se la o întâlnire din august între Vladimir Putin și Donald Trump.

La rândul său, Erdogan i-a spus lui Putin în timpul apelului că Turcia este pregătită să ajute la stabilirea unui contact direct între Rusia și Ucraina pentru a ajunge la o „pace dreaptă și durabilă”, a declarat biroul turc.

Liderul turc a propus Istanbulul ca loc de desfășurare a discuțiilor.

Ce conține planul european

Planul european de pace pentru Ucraina, elaborat de Marea Britanie, Germania și Franța, a fost publicat recent. Documentul, cunoscut drept contrapropunerea „E3”, răspunde punct cu punct planului în 28 de puncte al administrației Trump, considerat de mulți politicieni occidentali ca fiind prea favorabil Moscovei.

Conform planului european, Rusia „va fi reintegrată treptat în economia globală”. Planul adaugă că țara ar putea reintra în G8.

Acordul prevede, de asemenea, că „efectivul armatei ucrainene va fi limitat la 800.000 de soldați în timp de pace”. Propunerea SUA-Rusia solicita o limită de 600.000 de soldați.

Planul în 28 de puncte elaborat de americani și ruși cere Ucrainei să renunțe la vaste teritorii, inclusiv la teritorii care nici măcar nu au fost cucerite de forțele ruse.

Contrapropunerea europeană prevede că „negocierile privind schimburile teritoriale vor începe de la linia de contact” sau linia frontului.

Europenii doresc ca activele suverane ale Rusiei să rămână înghețate până când Moscova va plăti despăgubiri pentru daunele imense pe care le-a cauzat de la invazia sa pe scară largă.