Un avion JetBlue care se îndrepta spre New York a virat pentru a evita o coliziune. Incidentul s-a produs în largul coastei Venezuelei. Potrivit pilotului, aeronava militară nu își activase transponderul, emițătorul care permite controlului traficului aerian să o localizeze.
Anchetă în SUA după ce un avion de călători a fost aproape de o coliziune cu o aeronavă militară care nu avea activat emițătorul
Airbus A320. Sursa foto: Hepta
Petru Mazilu
15 dec. 2025, 22:37, Politic

Aparatul de zbor Airbus A320 a evitat la limită o ciocnire cu o aeronavă militară americană în largul coastei Venezuelei. JetBlue a anunțat luni că a raportat autorităților incidentul, potrivit Le Figaro.

Unul dintre piloții avionului cu călători a declarat că a trebuit să modifice traiectoria de zbor pentru a evita o coliziune cu o aeronavă militară americană care realimenta în largul coastei Venezuelei.

Pilotul a susținut că a detectat un avion-cisternă al Forțelor Aeriene Americane. Potrivit pilotului, a cărui conversație cu controlorii a fost înregistrată, aeronava militară nu își activase transponderul, emițătorul care permite controlului traficului aerian să o localizeze.

„Aproape că am avut o coliziune”, a explicat pilotul avionului Airbus A320. „Este scandalos”, a răspuns controlorul de trafic aerian.

Contactați de AFP, reprezentanții JetBlue au lăudat inițiativa echipajului de a „raporta prompt acest incident” superiorilor lor, care au informat apoi „autoritățile federale”. Compania aeriană americană „va coopera cu orice anchetă” privind circumstanțele acestei coliziuni.

Comandamentul Sudic al SUA, comandamentul militar responsabil pentru regiune, a declarat pentru AFP că „revizuiește” cazul, reiterând în același timp că „securitatea rămâne prioritatea sa principală”.

Acest incident survine pe fondul unor tensiuni sporite între Statele Unite și Venezuela. Armata americană a desfășurat forțe semnificative în jurul Venezuelei acuzându-l pe președintele venezuelean Nicolás Maduro că supraveghează o vastă rețea de trafic de droguri.

