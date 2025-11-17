Spuma marină a acoperit un sat pescăresc din Irlanda. Cum a fost posibil fenomenul rar

Conform rapoartelor meteorologice, acumularea masivă de spumă a survenit după o perioadă prelungită de vânturi puternice și mări agitate. Aceste condiții au intensificat mișcarea apei, amestecând-o cu materie organică, precum resturi de alge, care acționează ca agenți naturali de spumare, arata Meteoweb. Specialiștii în climă confirmă că astfel de fenomene sunt parte din procesele naturale, însă intensitatea recentă a surprins în mod deosebit localnicii.

Videoclipuri care circulă pe rețelele de socializare și au fost preluate de presa internațională, ilustrează cum spuma a fost purtată de vânt, acoperind porțiuni întinse din țărm, locuințe și faleze.

Loughshinny: un sat pescaresc transformat într-un tablou alb

Loughshinny, o așezare pescărească modestă pe coasta de nord a comitatului Dublin, a fost martora unui spectacol de neuitat în ultimele ore: o „furtună” albă care a învăluit străzile și zona portuară.

Reacțiile localnicilor indică o lipsă de precedent pentru un astfel de eveniment în ultimii peste 50 de ani, stârnind atât fascinație, cât și neliniște în comunitate.

Experții explică că spuma marină se formează atunci când apa oceanului este bogată în materie organică dizolvată (cum ar fi produși de descompunere a algelor). Sub acțiunea valurilor și a vântului, această materie generează bule la suprafață, care, în condiții de vreme extremă, se pot acumula în volume considerabile.

Deși aspectul poate fi impresionant și chiar dramatic, specialiștii subliniază că acest fenomen nu indică neapărat poluare, ci este o manifestare naturală, amplificată de condițiile meteorologice intense.

Spuma marină a provocat similare și în trecut

Irlanda a mai fost „gazda” unor astfel de transformări. În 2021, satul Bunmahon, situat de asemenea pe coasta de sud (în comitatul Waterford), a fost, la rândul său, „îngropat” sub un strat gros de spumă marină, în urma a câtorva zile cu vânt puternic.

La acea vreme, un localnic afirma pentru presă: „Am mai văzut spuma marină prin zonă, dar niciodată în asemenea cantități.” Fenomenul, surprins într-o înregistrare video care a devenit virală, a fost explicat de experți prin mecanisme de formare similare.

În contextul prognozei meteo din 2026 pentru Europa, este posibil să vedem astfel de fenomene din ce în ce mai des.