Avertismentul unui fost analist CIA: Planul lui Trump privind pacea în Ucraina nu este o soluție și ar putea distruge relațiile SUA-Ucraina

Într-un interviu acordat publicației Kyiv Post, Paul Goble subliniază că planul lui Trump, care are 28 de puncte, este fundamental imposibil de pus în practică.

Fostul analist CIA cataloghează planul propus de Trump drept un set de concesii „unilaterale” față de Moscova și punctează faptul că se bazează pe o eroare fatală de calcul: convingerea că încetarea luptelor echivalează cu soluționarea conflictului.

Criticile aduse planului lui Trump

Goble critică inițiativa lui Trump, afirmând că aceasta nu pare o încercare serioasă de a instaura o pace durabilă, ci pare mai mult o performanță politică a președintelui Donald Trump menită să demonstreze deferența față de omologul său rus Vladimir Putin.

În același timp, fostul analist CIA președintele american ar putea miza pe republicanii din Congres pentru a bloca acordul dacă acesta devine toxic din punct de vedere politic.

În opinia sa, Goble spune o tendință politică mai profundă implică ambițiile de afaceri de lungă durată ale lui Trump. „Chiar cred că… Trump consideră că, dacă va reuși să obțină acest lucru, luptele se vor opri, totul se va rezolva și atunci își va putea dezvolta interesele economice în Federația Rusă”, a afirmat el pentru Kyiv Post.

Goble susține că Ucraina va respinge, probabil, planul

Fostul analist a mai declarat, pentru sursa citată, că propunerile care circulă sunt mult prea generoase față de Kremlin și că Ucraina va respinge, probabil, planul în întregime.

„Nu văd cum ucrainenii ar putea accepta ceva apropiat de planurile pe care le-am văzut circulând. Sunt unilaterale, sunt concesii făcute rușilor și cred că va exista o rezistență enormă. Nu cred că ucrainenii vor privi cu ochi buni pe cineva care spune că, pentru a pune capăt acestui război, trebuie să faci practic ceea ce vor rușii”, a avertizat el.

Scenariul unui eșec al planului

În cazul unui eșec al planului, Goble spune că acest lucru nu ar bloca pur și simplu diplomația, ci ar afecta grav relația SUA cu unul dintre cei mai importanți aliați europeni ai săi.

În plus, Goble prevede că ucrainenii vor fi nemulțumiți dacă Washingtonul va încerca să preseze Kievul să acorde Rusiei concesii.

„Acest lucru va otrăvi sentimentele unor ucraineni față de Statele Unite”, a spus el.

În acest scenariu, SUA ar fi blamat alături de Kremlin pentru că insistă ca Ucraina să accepte pierderi teritoriale și politice.

„SUA vor fi acuzate că au acceptat ceea ce vor rușii… Și atunci SUA vor fi în mintea unor ucraineni [acuzate] la fel ca rușii”, a spus Goble în interviul pentru Kyiv Post.

Europa critică planul

Planul de pace al administrației Trump pentru Ucraina cere concesii teritoriale și de securitate radicale din partea Kievului, oferind în schimb Moscovei stimulente economice și politice importante, inclusiv recunoașterea de către SUA a pretențiilor sale asupra unor părți din Ucraina, pentru a pune capăt războiului care durează de aproape patru ani.

După ce au apărut informații privind conținutul planului, oficialii europeni au respins ferm propunerea administrației Trump, avertizând că orice soluție trebuie să fie aprobată de Kiev și că războiul nu poate fi încheiat printr-o capitulare ucraineană.