WSJ: Planul de pace al lui Trump cere concesii majore din partea Ucrainei / Europa critică planul

Oficialii europeni au respins ferm propunerea administrației Trump privind planul de pace pentru Ucraina, avertizând că orice soluție trebuie să fie aprobată de Kiev și că războiul nu poate fi încheiat printr-o capitulare ucraineană, scrie The Wall Street Journal.

Reacția vine după ce Washingtonul a schițat un plan în 28 de puncte care include concesii teritoriale semnificative în favoarea Rusiei, limitări asupra armatei ucrainene și renunțarea la o forță de descurajare menită să prevină noi atacuri rusești.

Europa critică planul de pace pentru Ucraina și lipsa consultărilor

Diplomații europeni au declarat că nu au fost consultați în redactarea planului și nu au primit detalii oficiale din partea Washingtonului. Surse europene afirmă că există îngrijorări serioase privind orientarea pro-rusă a documentului și riscul ca SUA să încerce să impună Kievului o soluție de compromis periculoasă.

Kaja Kallas a subliniat că orice acord trebuie să fie susținut atât de Ucraina, cât și de aliații europeni, reamintind că Rusia nu a anunțat nicio concesie reală.

Reacțiile la nivel european privind planul de pace pentru Ucraina

Propunerea americană include elemente considerate inacceptabile de Kiev și de capitalele europene: cedarea unor teritorii din estul Ucrainei, limitarea capacității militare și restricționarea accesului la armament de rază lungă.

Diplomații avertizează că astfel de măsuri ar expune Ucraina la un nou atac major al Rusiei, după o perioadă de regrupare.

Jean-Noël Barrot, ministrul francez de externe, a insistat că soluția trebuie să fie „corectă”, excluzând ideea unei capitulări ucrainene.

Ucraina își menține poziția în discuțiile privind planul de pace pentru Ucraina

Președintele Volodimir Zelenski respinge orice cedare teritorială și solicită garanții de securitate clare. Armata ucraineană încă deține poziții strategice în Donbas, iar oficialii de la Kiev avertizează că pierderea lor ar permite Rusiei să lanseze atacuri și mai agresive.

În acest timp, statele europene asigură majoritatea finanțării pentru Ucraina și lucrează la un plan pentru a pune la dispoziție până la 200 de miliarde de dolari din activele rusești înghețate, cu scopul de a susține efortul de război în următorii doi ani.