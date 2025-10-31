Indamedia cumpără Ringier Ungaria înaintea alegerilor din 2025. Tranzacție controversată cu legături la Viktor Orban

Tranzacția a fost finalizată, iar toate publicațiile, cu excepția site-ului sportiv Sportal.hu și a platformei de joburi Profession.hu, vor trece în proprietatea Indamedia.

Mutarea are loc cu doar câteva luni înaintea alegerilor generale din Ungaria din aprilie 2025, moment ce ridică semne de întrebare privind independența presei din țară.

Ce publicații sunt incluse în pachetul Ringier Ungaria

Printre cele mai importante titluri preluate de Indamedia se numără Blikk, cel mai citit cotidian din Ungaria, alături de Kiskegyed, Glamour, tvr-hét și edițiile locale ale Egészségkalauz și Auto Bild.

În 2024, compania Ringier Ungaria a raportat un profit de 545 milioane de forinți (aproximativ 1,4 milioane euro) și o cifră de afaceri de 12,1 miliarde de forinți (3,1 milioane euro). Publicațiile sale atrag lunar peste 3,3 milioane de vizitatori unici online și peste 1 milion de cititori ai edițiilor tipărite.

Acuzații privind influența lui Orban

Noul proprietar, Indamedia, este susținut financiar de Lőrinc Mészáros, apropiat al premierului Viktor Orban și considerat unul dintre cei mai bogați și controversați oameni de afaceri din Ungaria.

Potrivit publicației independente 444.hu, figura-cheie din companie este Miklós Vaszily, un aliat politic al lui Orban, cunoscut pentru implicarea sa în campaniile de comunicare pro-guvernamentale.

Liderul opoziției de centru-dreapta, Peter Magyar (partidul Tisza), a criticat acordul, acuzând o „nouă încercare de a controla presa independentă înainte de alegeri”.

Reacții și implicații asupra presei maghiare

Jurnalistul maghiar de investigație Szabolcs Panyi, de la VSquare, a declarat că „aceasta este o zi tristă pentru libertatea presei din Ungaria, dar nu una neașteptată”.

Indamedia controlează deja 18 publicații și platforme online, inclusiv portalul Index.hu, ceea ce întărește poziția sa dominantă pe piața media ungară. Organizațiile europene și ONG-urile pro-democrație avertizează că această achiziție ar putea limita pluralismul și independența editorială.

Ringier rămâne prezentă în România

Deși își vinde activele din Ungaria, Ringier rămâne un jucător important în Europa Centrală și de Est. În România, grupul operează ziarele și revistele Libertatea, ELLE, Glamour și Unica, precum și platforma sportivă GSP.ro.