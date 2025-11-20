Kosovo organizează alegeri anticipate pe fondul blocajului politic

Președinta Vjosa Osmani a anunțat data scrutinului după ce a dizolvat parlamentul, chemându-i pe kosovari la urne pentru a șaptea oară de la declararea independenței față de Serbia, în 2008.

Alegerile parlamentare de anul acesta au fost câștigate de partidul de guvernământ Autodeterminare (VV), condus de premierul Albin Kurti, însă nu a reușit să câștigea majoritatea mandatelor, câștigând doar 48 de mandate.

După ce Kurti nu a reușit să formeze o majoritate, la finalul lunii octombrie, acesta a anunțat că este dispus să cedeze mandatul de premier propunând ca Glauk Konjufca, președintele parlamentului să fie desemnat premier, în timp ce el ar urma să preia rolul de vicepremier și ministru de externe.

Miercuri, propunerea lui Konjufca a primit doar 56 de voturi în parlamentul cu 120 de locuri, insuficiente pentru formarea unui guvern.

„Opoziția a ales încă o dată obstrucția în locul responsabilității, blocând voința majorității și împiedicând Kosovo să progreseze”, a declarat Liza Gashi, viceministru de externe și membră a partidului VV.

Kosovo, care a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană în 2022, rămâne doar candidat potențial, întrucât cinci state membre ale UE nu recunosc independența sa.