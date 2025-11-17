Ciprian Ciucu, susținut de REPER, partidul fondat de Dacian Cioloș

Partidul REPER a anunțat susținerea candidaturii lui Ciprian Ciucu la Primăria Generală a Municipiului București. Protocolul de colaborare a fost semnat luni de către candidatul liberal și Iulian Hatmanu, copreședinte REPER București.

„În ultimii ani, Ciprian Ciucu a demonstrat, în sectorul 6, că poate transforma o administrație care nu a lucrat pentru cetățeni într-una funcțională, profesionistă și orientată către rezultate. Susținerea oferită de REPER se bazează pe un parteneriat solid, construit pe valori comune, obiective clare și angajamente clare”, a transmis Partidul REPER.

Printre prioritățile asumate în parteneriat se regăsesc: investiții în mobilitate alternativă, extinderea spațiilor verzi, modernizarea serviciilor de termoficare, reorganizarea autorităților municipale de reglementare și stimularea unei economii locale dinamice, cu accent pe IMM-uri.

De asemenea, Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat luni că îl susține „fără rezerve” pe candidatul PNL. Pîslaru a descris colaborarea dintre REPER și Ciucu drept „un moment de maturizare politică”, subliniind că în acest caz nu este vorba de negocieri politice, ci de „valori, competențe și viziune pentru București”. Ministrul a afirmat că îl leagă de Ciucu o prietenie de peste două decenii și l-a prezentat drept „unul dintre cei mai buni specialiști în reforma administrației publice din România”.

„Sunt bucureștean de la naștere și sunt mândru să îl susțin pe Ciprian Ciucu. Mă bucur că Partidul REPER îl susține. Mult succes!”, a mai spus Pîslaru.

Privind discuția cu membrii REPER, Ciucu a spus: „A fost o discuție foarte bună, o discuție lungă despre principii, despre valori și despre cum vedem guvernarea Bucureștiului și vreau să vă spun că mă bazez pe acest partid și pe membrii lui pentru că sunt zone pe care le acoperă foarte bine, au competențe în domenii care sunt complementare, să zic așa, a mie și echipei mele”.