I-a fost împlinită dorința după moarte: Donna Summer, inclusă în rândul marilor compozitori

Supranumită „Regina muzicii disco”, Donna Summer a primit o recunoaștere postumă importantă pentru contribuția sa ca textieră și compozitoare. Ea a fost inclusă în rândul marilor autori de cântece ai industriei muzicale americane.

Artista, care a murit în 2012, la vârsta de 63 de ani, a fost celebrată luni, în cadrul unei ceremonii speciale desfășurate la Los Angeles, în prezența familiei sale. Evenimentul a fost condus de Paul Williams, compozitor laureat cu premiul Oscar.

„A schimbat cursul muzicii”

„Donna Summer nu este doar una dintre vocile definitorii ale secolului XX. Este una dintre marile compozitoare ale tuturor timpurilor, care a schimbat cursul muzicii”, a declarat celebrul compozitor. „Ea scris cântece atemporale care continuă să inspire lumea să danseze și, mai ales, să simtă iubirea”, a adăugat Williams, citat de Associated Press.

Dorință împlinită după moarte

Soțul artistei, Bruce Sudano, a explicat cât de mult ar fi însemnat această recunoaștere pentru Donna Summer în timpul vieții, dincolo de succesul uriaș pe care l-a cunoscut.

„Cu toate premiile și realizările sale, a simțit mereu că munca ei de compozitoare a fost trecută cu vederea. De aceea, această onoare ar fi însemnat enorm pentru ea”, a spus Sudano.

Donna Summer și hiturile care au făcut istorie

Donna Summer a semnat sau co-semnat numeroase piese care au marcat istoria muzicii. Între acestea se regăsesc „Love to love you baby”, „I feel love”, „Bad girls” și „She works hard for the money”. Stilul său a îmbinat ritm și blues, soul, pop, funk, rock, disco și muzică electronică. Această combinație a generat hituri de top și albume multi-platină în anii ’70 și ’80. De-a lungul carierei, artista a câștigat cinci premii Grammy.

La aproape cinci decenii de la lansarea sa, melodia „I feel love” ocupă locul 52 în topul „Cea mai frumoasă melodie din toate timpurile”, realizat recent de revista Rolling Stone.

Moștenirea sa continuă și prin colaboratorii apropiați. Compozitorul Pete Bellotte, coautor al unora dintre cele mai cunoscute piese ale Donnei Summer, este nominalizat pentru includerea în ediția din 2026 a aceleiași distincții. Câștigătorii vor fi anunțați la începutul anului viitor.