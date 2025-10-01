Cel puțin o treime dintre cetățenii UE din Regatul Unit se consideră discriminați

Un raport al organismului de supraveghere Brexit din Regatul Unit arată că un număr semnificativ de cetățeni ai UE care locuiesc pe termen lung în Regatul Unit după Brexit se confruntă cu discriminare la locul de muncă și în serviciile publice.

La cinci ani după ce Regatul Unit a părăsit blocul comunitar, mai mult de o treime au raportat că s-au simțit discriminați de către organismele publice. Unul din cinci a declarat că a întâmpinat dificultăți în accesarea drepturilor sale, inclusiv dreptul la muncă, dreptul de a călători în și din țară și dreptul la tratament egal în serviciile publice.

„La cinci ani de la Brexit, rezultatele sondajului susțin înțelegerea noastră actuală conform căreia, deși gradul de conștientizare a drepturilor este în creștere, barierele în accesarea acestor drepturi rămân pentru unii cetățeni. De asemenea, este probabil ca tipul de probleme cu care se confruntă cetățenii UE și SEE AELS să continue să evolueze în complexitate”, a declarat Miranda Biddle, directorul executiv al Autorității Independente de Monitorizare (IMA).

IMA este organismul înființat prin Legea privind retragerea din 2020 pentru a asigura respectarea drepturilor cetățenilor de a trăi, de a munci, de a se pensiona și de a avea acces la servicii de sănătate și asistență socială.

Brexitul a reprezentat perturbări uriașe pentru cele 7,1 milioane de persoane din UE, Spațiul Economic European și țările din Asociația Europeană a Liberului Schimb, cum ar fi Norvegia, care au statut de rezidenți stabiliți sau pre-rezidenți în Regatul Unit.