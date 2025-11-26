Regulă nouă de călătorie în Regatul Unit: Autorizația Electronică de Călătorie, obligatorie pentru vizitare sau tranzit / Cum se obține și cât costă

Regatul Unit introduce Autorizația Electronică de Călătorie, obligatorie pentru vizitare sau tranzit.

Regula intră în vigoare pe 25 februarie 2026. Toți călătorii care nu au nevoie de viză și intenționează să viziteze sau să tranziteze această țară vor avea nevoie, în mod obligatoriu, de o autorizație electronică de călătorie – Electronic Travel Authorisation (ETA), a anunțat miercuri Ambasada britanică din București.

Cum se obține ETA

Autorizația Electronică de Călătorie poate fi obținută ușor, online sau prin aplicația oficială UK ETA. ETA trebuie obținută înainte de a călători.

Prețul actual este de 16 lire sterline și permite mai multe călătorii în regatul Unit pentru șederi de până la șase luni consecutive pe parcursul a doi ani sau până la expirarea pașaportului titularului – oricare dintre acestea are loc mai devreme.

Ambasada Regatului Unit le recomandă celor care planifică o călătorie să aplice din timp, intrând pe site-ul gov.uk/eta pentru a verifica informațiile oficiale, pentru a se asigura că întrunesc toate condițiile necesare înainte de plecare.