Poliția din Regatul Unit lansează cea mai mare campanie de oprire a furturilor de telefoane

Poliția Metropolitană a arestat 46 de persoane după ce a destructurat o rețea infracțională suspectată de contrabandă cu până la 40.000 de telefoane furate din Regatul Unit către China.

O anchetă care a durat luni de zile a început în decembrie 2024, când o cutie care se îndrepta spre Hong Kong a fost găsită într-un depozit de lângă aeroportul Heathrow și conținea aproximativ 1000 de iPhone-uri.

Polițiștii au descoperit că aproape toate telefoanele fuseseră furate, a declarat poliția.

Aceasta a lansat apoi operațiunea Echosteep, aducând detectivi specializați pentru a da de urma suspecților în ceea ce a fost descris ca fiind cea mai mare acțiune de combatere a furtului de telefoane din Regatul Unit, scrie SkyNews.

Aceștia au interceptat alte transporturi și au folosit expertize criminalistice pentru a identifica doi bărbați în vârstă de 30 de ani, care au fost arestați la 23 septembrie sub suspiciunea de manipulare de bunuri furate. De atunci, aceștia au fost inculpați și arestați preventiv.

Polițiștii britanici au găsit 1.000 de telefoane în mașina suspecților de furt

O serie de telefoane au fost găsite în mașina bărbaților și alte aproximativ 1.000 de dispozitive au fost găsite la proprietățile legate de aceștia, a declarat Met Police.

Inspectorul detectiv Mark Gavin, ofițerul principal de investigații pentru operațiunea Echosteep, a declarat: „Acest grup a vizat în mod special produsele Apple din cauza profitabilității lor în străinătate. Am descoperit că hoții de pe stradă erau plătiți cu până la 300 de lire sterline pe telefon și am descoperit dovezi că dispozitivele erau vândute cu până la 3.700 de lire sterline în China”.

Comandantul Andrew Featherstone, responsabilul Met pentru combaterea furtului de telefoane, a descris operațiunea ca fiind „cea mai mare operațiune de reprimare a furtului și jafului de telefoane mobile din Regatul Unit”.

El a continuat: „Am arătat cât de serioși suntem în ceea ce privește abordarea acestei probleme, dar avem nevoie de mai mult ajutor din partea industriei. Facem apel la producătorii de telefoane precum Apple și Samsung să facă mai mult pentru a ne sprijini și a-și proteja clienții – în special în ceea ce privește securitatea și reutilizarea telefoanelor”.