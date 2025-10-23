Trei bărbați, arestați de poliția din Londra sub suspiciunea de colaborare cu serviciile de spionaj rusești

Autoritățile britanice au anunțat că suspecții, cu vârste de 44, 45 și 48 de ani au fost arestați la diferite adrese din vestul și centrul capitalei.

Poliția face percheziții la locațiile respective, dar și la o a treia situată în vestul Londrei.

Bărbații au fost arestați în baza Legii Securității Naționale, poliția afirmând că serviciile secrete pentru care ce trei lucrau sunt servicii rusești.

„Observăm un număr tot mai mare de persoane pe care le-am descrie drept „intermediari” recrutate de serviciile de informații străine, iar aceste arestări sunt direct legate de eforturile noastre continue de a perturba acest tip de activitate”, a afirmat Comandantul Dominic Murphy, șeful Diviziei de Antiterorism din Londra.

În mai, autoritățile britanice au arestat șase membrii ai unei rețele rusești de spionaj care efectuau operațiuni de supraveghere asupra disidenților și jurnaliștilor ruși, dar și asupra militarilor ucraineni care se antrenează în state europene.