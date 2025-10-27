Britanicii lansează licitații uriașe pentru producția de energie pe mare

Guvernul de la Londra a anunţat luni un buget de 1,08 miliarde de lire (aproximativ 1,45 miliarde de dolari) pentru următoarea rundă de licitaţii dedicate energiei eoliene offshore, potrivit documentelor oficiale publicate, citate de Reuters.

Ambiţie de talie mondială

„Piaţa noastră eoliană offshore este alimentată de o ambiţie de talie mondială şi de implementarea de tehnologii noi”, a comunicat guvernul britanic.

În prezent, Marea Britanie are deja în operare 13,9 gigawați (GW) și un portofoliu de aproximativ 77 GW de proiecte în diferite stadii de dezvoltare, care includ și inițiative bazate pe tehnologie eoliană plutitoare.

Schema principală de sprijin este Contracts for Difference (CfD), care protejează investitorii de fluctuaţiile prețului energiei și oferă stabilitate pe termen lung.

Pentru a face proiectele offshore mai atractive, guvernul britanic a extins recent durata contractelor la 20 de ani.

În plus, pentru tehnologia eoliană plutitoare a fost introdus un buget separat de 180 milioane de lire – o premieră în Marea Britanie și un semnal că acest segment începe să câștige teren.

Potrivit analiștilor, totuși, bugetul total al licitației ar putea genera doar aproximativ 5 GW noi de capacitate, ceea ce pune presiune asupra drumului către obiectivul de 50 GW până în 2030.

Lider în eolienele offshore

Pe lângă provocările tradiţionale – costuri de construcţie, aprovizionare, logistică, autoritățile sprijină şi dezvoltarea lanţului local de furnizori, cu investiţii în porturi, fundaţii pentru turbine plutitoare, cabluri şi turnuri.

Marea Britanie își asumă un rol de lider în eolienele offshore, în timp ce multe țări europene sunt încă la începutul dezvoltării acestui sector.

La nivelul celor 27 de state membre ale Uniunii Europene există mai puțin de 16,3 GW instalați, iar pentru atingerea obiectivelor climatice ar fi nevoie de aproximativ 12 GW noi în fiecare an.

Țintă mai mare decât restul Europei

Potrivit datelor WindEurope, organizația care reprezintă industria eoliană pe continent, Europa are în total aproximativ 37 GW offshore și aproape 285 GW eolian (onshore + offshore), ceea ce arată cât de ambițios este planul britanic de 50 GW în următorii cinci ani.

„Obiectivul de 50 GW este ambiţios, iar succesul depinde nu doar de bani, ci de rapiditatea cu care vom putea ridica proiectele de la plan la experienţă de câmp”, susțin analiștii Aurora Energy Research, companie britanică specializată în pieţele de energie.

Ce companii pot câștiga

Companiile care pot profita de această licitaţie includ producători de componente – precum turnuri, fundații şi cabluri, firme de logistică şi infrastructură portuară, furnizori de servicii de operaţiuni şi mentenanţă, start-up-uri şi firme inovatoare în tehnologia eoliană plutitoare, precum şi investitori şi finanţatori atraşi de schemele de tip CfD care reduc riscul general al investițiilor în energie.