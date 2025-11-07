Prima pagină » Politic » Ponta revine în mijlocul PSD, la Congresul formațiunii: Așteptam de 10 ani această invitație

Ponta revine în mijlocul PSD, la Congresul formațiunii: Așteptam de 10 ani această invitație

Victor Ponta revine în mijlocul PSD, la Congresul formațiunii. „Așteptam de 10 ani această invitație”,a precizat el. El s-a arătat încrezător în ciuda scăderii în sondaje a PSD-ului. La eveniment mai sunt prezenți foștii lideri PSD Adrian Năstase, Marcel Ciolacu și Mircea Geoană.
Gabriel Pecheanu
07 nov. 2025, 13:45, Politic

Victor Ponta, fost premier și fost lider al social-democraților, a fost invitat la Congresul Partidului Social Democrat unde a comnetat scăderea PSD-ului în sondajele despre intenția de vot, potrivit gandul.ro.

„Așteptam de 10 ani invitația. Am învățat de la domnul Iliescu și de la domnul Năstase să fie răbdător”

Referitor la scăderea în sondaje a social-democraților, Victor Ponta a precizat că printre cei peste un milion de cetățeni chestionați, au existat și „votanți PSD”.

Înaintea de începerea evenimentului, Marcel Ciolacu l-a felicitat pe liderul interimar Sorin Grindeanu pentru „echipa tânără” pe care și-a ales-o. În ceea ce privește coaliția de guvernare, Ciolacu a declarat foarte ferm că: „USR trebuie să plece”

„Din punctul meu de vedere, USR-ul trebuie să plece din această coaliție”, a transmis Ciolacu.

La congres mai sunt prezenți foștii lideri PSD Adrian Năstase, Marcel Ciolacu și Mircea Geoană.