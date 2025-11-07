Congres PSD: Social-democrații au ținut un moment de reculegere pentru Ion Iliescu

„De azi, PSD redevine un partid al fiecărei generații, al clasei de mijloc și al fiecărei familii din România! Și am încredere că alături de voi – coloana vertebrală a acestui partid – vom ajunge acolo unde ne-am propus. Să nu uităm cine suntem! Suntem partidul care a ținut România în picioare când au venit crizele economice sau politice, dar și cei care au construit atunci când ceilalți au vrut să dărâme”, a afirmat Grindeanu, amintind momentele dificile prin care PSD a trecut.

El a subliniat necesitatea asumării trecutului: „Ca membru PSD din 1996, nu vreau să fiu un președinte care fuge de istorie, ci unul care își asumă geneza acestui partid. Cu bune și cu rele, cu greșeli și realizări. Pentru greșeli îmi cer eu, în numele tuturor, iertare românilor. Încrederea nu se poate reconstrui decât pe o bază curată. Și asta am de gând să fac astăzi”.

Unul dintre punctele centrale ale discursului a fost recunoștința față de foștii președinți ai PSD: „Astăzi, pentru prima dată în istoria partidului, vreau să le mulțumim foștilor lideri social-democrați, care au condus acest partid în cei mai grei ani, care au apărat cauza stângii în România și au ținut PSD în prim-planul politicii românești. Îl avem pe dl Adrian Năstase, în mandatul căruia România a intrat în NATO. Îl avem pe dl Mircea Geoană, în mandatul căruia România a intrat în Uniunea Europeană. Îl avem pe dl Victor Ponta, în mandatul căruia s-a schimbat cursul României din punct de vedere economic și social. Și îl avem pe dl Marcel Ciolacu, în mandatul căruia România a intrat în Schengen. Să-mi spuneți dacă mai există un partid care să poată enumera atâtea realizări istorice!”

Grindeanu a evidențiat contrastul cu alte formațiuni politice: „Alții – liberali, progresiști sau auriști – se pot lăuda doar cu crearea Statului Paralel, cu tăierea salariilor, cu bătaia de joc și hoția din pandemie, cu majorarea TVA sau cu nimic”

Social-democratul a cerut, de asemenea, respect pentru trecut și un moment de reculegere pentru fostul președinte Ion Iliescu: „În același timp, stimați colegi, vreau să onorăm memoria fostului președinte Ion Iliescu și să păstrăm un moment de reculegere pentru tot ceea ce a însemnat contribuția sa la consolidarea democrației în România”.

Grindeanu a încheiat prin reafirmarea angajamentului PSD față de români și valorile social-democrate: „Trebuie să ne raportăm cu respect la rădăcinile noastre social-democrate, să fim uniți și să arătăm prin fapte că PSD rămâne partidul care știe să guverneze pentru că simte românește. România are nevoie de soluții, nu de iluzii, de muncă, nu de circ. PSD este și va rămâne casa tuturor românilor”.