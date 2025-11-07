Europarlamentarul Victor Negrescu atacă dur partidele de dreapta și formațiunile extremiste în timpul congresului PSD

Europarlamentarul Victor Negrescu a atacat dur partidele de dreapta și formațiunile extremiste în timpul discursului pe care l-a ținut în cadrul Congresului PSD. Unii vor să ne vândă unor privați, alți să ne vândă mai la Est, a spus Negrescu. El este propus pentru funcția de prim-vicepreședinte PSD.

Evenimentul are loc vineri.

„Este momentul ideal pentru a ne trezi. Pentru prima data în istoria sa PSD este amenințat atât de o dreaptă pro austeritate, cât și de populismul extremiștilor. Este evident că aceste mișcări politice vor să distrugă ultimul bastion al social democrației din estul Europei, vor să privatizeze educația, sănătatea, pensiile dezvoltare locală, pentru anumiți privați, alți să ne vândă mai la Est. Am intrat la guvernare tocmai pentru a evita acest dezastru”, a declarat Victor Negrescu.

El i-a atacat pe extremiști spunând că au întocmit liste negre.

„Unii poate au uitat, dar în urmă cu câteva luni extremiștii din România au întocmit o listă neagră care începea cu mai mulți pesediști (…) Cine crede că merge cu ambiguități nu cunoaște istorie politică și nu vede ce fac aceste formațiuni extremiste în alte țări. (…) Vă chemăm să luptăm pentru convingerile noastre, să reprezinte un moment de trezire pentru PSD și membrii săi”, a adăugat Victor Negrescu.

Congresul PSD se desfășoară vineri la București. Sorin Grindeanu este singurul candidat pentru funcția de președinte al partidului.