Victor Negrescu, mesaj la Bruxelles: Securitatea nu mai este teorie

Europarlamentarul Victor Negrescu lansează un avertisment la Bruxelles: anul 2026 riscă să fie un an de cotitură în politica internațională. România trebuie să fie prezentă și influentă la masa deciziilor europene.
Andreea Tobias
19 ian. 2026, 10:40, Politic
„2026 riscă să fie un an de cotitură în politica internațională”, a scris Negrescu pe Facebook.
„Am subliniat acest aspect esențial în intervenția mea din cadrul Parlamentul European despre „10 lucruri de urmărit în 2026”, eveniment organizat de Serviciul de Cercetare al Parlamentului European (EPRS)”.
Europarlamentarul afirmă că securitatea nu mai este teorie. „Războiul de la granițele UE, atacurile hibride și dezinformarea cer decizii ferme. Pentru România, aflată pe flancul estic, acest lucru înseamnă Marea Neagră, infrastructură strategică și un rol mai puternic în securitatea regională”.
„În același timp, democrația și statul social sunt sub presiune. Avem nevoie de o Europă care apără regulile comune, drepturile fundamentale și coeziunea socială.
2026 va fi decisiv și pentru economia și bugetul european post-2027. Miza României este clară: investiții, locuri de muncă și reducerea decalajelor.
România trebuie să fie prezentă și influentă la masa deciziilor europene, conștientă de faptul că fiecare poziție îi poate influența destinul”, afirmă acesta.

