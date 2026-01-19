Victor Negrescu, mesaj la Bruxelles: Securitatea nu mai este teorie

„Am subliniat acest aspect esențial în intervenția mea din cadrul Parlamentul European despre „10 lucruri de urmărit în 2026”, eveniment organizat de Serviciul de Cercetare al Parlamentului European (EPRS)”.

Europarlamentarul afirmă că securitatea nu mai este teorie. „Războiul de la granițele UE, atacurile hibride și dezinformarea cer decizii ferme. Pentru România, aflată pe flancul estic, acest lucru înseamnă Marea Neagră, infrastructură strategică și un rol mai puternic în securitatea regională”.

„În același timp, democrația și statul social sunt sub presiune. Avem nevoie de o Europă care apără regulile comune, drepturile fundamentale și coeziunea socială.

2026 va fi decisiv și pentru economia și bugetul european post-2027. Miza României este clară: investiții, locuri de muncă și reducerea decalajelor.