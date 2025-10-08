Proiectul PSD privind reintroducerea scutirii CASS pentru mame, vot favorabil în Senat

„Dezamăgire mare în sânul familiei PNLUSR. Cele două proiecte legislative inițiate de PSD vin să corecteze măsurile fiscale din primul pachet, trimis în Parlament fără să fie consens în Coaliție pe aceste două puncte: eliminarea scutirilor CASS la mame și veterani”, transmite parlamentarul.

Potrivit lui Răducanu, „colegii din coaliție nu au înțeles nici de această dată obiecțiile PSD și au rămas fermi pe poziții. România este într-un declin demografic fără precedent, dar acest lucru nu pare să vă intereseze, din contră, vă încurcă puțin calculele. Nu mai vorbim despre pe care trebuie să-l facem când vine vorba de veteranii de război sau deținuții politici. Unde vă este recunoștința pentru cei care și-au pus în joc viața și libertatea pentru țară? Păcat că această atitudine de zmei o afișați doar când vine vorba de categoriile vulnerabile”.