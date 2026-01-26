Fapte bune: Elevii unui liceu repară mașini și le donează mamelor singure: „Chiar schimbați lumea”

De opt ani, prezentarea, însoțită de aplauze, se repetă de 4-5 ori pe an la Liceul Louisa County din Mineral, Virginia. Elevii secției de tehnologie auto repară mașinile second-hand donate. Apoi le donează mamelor singure care au nevoie de un mijloc de transport, scrie goodnewsnetwork.org.

„Întreaga clasă este foarte satisfăcătoare”, a declarat Holden Pekary, un elev de 16 ani, pentru Washington Post.

Bebeluș în brațele mamei

Pekary își amintește că a văzut un bebeluș în brațele mamei când una dintre mașini a fost dăruită. A recunoscut imediat beneficiile muncii depuse în sala de clasă.

Aproximativ 20 de elevi lucrează la mașini în fiecare semestru. Școala este situată la aproximativ o oră nord-vest de Richmond. Profesorul Shane Robertson îi învață pe copii cum să repare frânele și anvelopele, să schimbe lichidele, să testeze bateriile și să întrețină sistemele de încălzire și răcire.

„Ei înțeleg motivul real pentru care fac o anumită sarcină”, a declarat Robertson pentru ABC. „Aceasta este mașina reală a cuiva și tu faci cu adevărat o schimbare în lume”.

Programul a început în parteneriat cu organizația non-profit Giving Words. O organizație caritabilă locală care sprijină părinții singuri, oferindu-le vehicule gratuite și reparații auto.

Fondatorul Eddie Brown și soția sa erau amândoi părinți singuri. S-au confruntat cu probleme de transport înainte de a lansa organizația non-profit.

„Până acum, am dăruit peste 60 de mașini și am reparat mai mult de 260”, a declarat Brown pentru WTVR.

În plus față de Liceul Louisa County, organizația colaborează cu proprietari individuali și ateliere de reparații din zonă. Ajută la obținerea de vehicule donate suplimentare. Bunătatea colectivă se răspândește în toate direcțiile, ca zumzetul unui motor care răsună în interiorul unui garaj.

Una dintre poveștile de succes implică un Toyota Prius auriu din 2007. Elevii l-au dăruit Jessicăi Rader, o mamă singură cu trei copii care a depășit dependența. Înainte de cadou, ea se baza pe prieteni și familie pentru a se deplasa la toate obligațiile, întâlnirile și activitățile maternității.

Nu este vorba doar de mașină, ci de comunitate

Acum, ea a trecut de la un loc de muncă cu jumătate de normă la unul cu normă întreagă. Datorită unei mașini fiabile care o duce la timp la serviciu și îi permite să-și organizeze viața de mamă.

„Nu este vorba doar de mașină, ci de comunitate”, a declarat Jessica pentru Washington Post.

„Copiii care nu m-au cunoscut niciodată au ținut la mine suficient încât să depună eforturi pentru a-mi asigura mie și copiilor mei siguranța. Am avut ocazia să-i cunosc pe toți. A fost impresionant”.

Programul demonstrează că adolescenții pot face o diferență reală în comunitate. În timp ce învață meserii valoroase, schimbă vieți.