Rusia o declară „agent străin” pe strănepoata fostului lider sovietic Nikita Hrușciova

„Ar fi fost o neglijență din partea lor să nu facă asta mai devreme sau mai târziu. Există, cu siguranță, o ironie istorică, dar nimic șocant. Când Stalin este la putere, Hrușciov este în cădere”, a declarat Nina Hrușciova, profesor la The New School din New York, pentru Reuters.

Statul rus a motivat decizia prin faptul că Nina Hrușciova ar fi răspândit informații false despre politicile rusești și s-a opus „operațiunii militare speciale”, numele dat de Kremlin Războiului din Ucraina.

Statutul de „agent străin” impune restricții birocratice oneroase și obligă persoanele vizate să aplice un avertisment specific pe orice postare sau publicație, însă o parte importantă a opozanților își arată statutul ca un semn de onoare.

Nikita Hrușciov, străbunicul Ninei a condus Uniunea Sovietică de la moarte lui Stalin din 1953 până la înlăturarea sa din 1964. În acest timp Hrușciov a cedat Crimeea Ucrainei, în 1954, a denunțat ideologia stalinistă în cadrul Congresului Partidului Comunist din Uniunea Sovietică din 1956 și a luat parte la Criza Rachetelor din Cuba (1962), moment în care lumea s-a aflat în pragul unui război nuclear.