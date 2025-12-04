Prima pagină » Știri externe » Macron îi cere lui Xi Jinping să corecteze dezechilibrul comercial și să sprijine pacea în Ucraina

Macron îi cere lui Xi Jinping să corecteze dezechilibrul comercial și să sprijine pacea în Ucraina

Președintele chinez Xi Jinping l-a primit joi cu fast pe omologul său francez, Emmanuel Macron. Președintele Franței a venit să-l preseze pe Xi Jinping să corecteze dezechilibrul comercial cu Europa.
Hepta via Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
04 dec. 2025, 07:45, Știri externe

De asemenea, a venit să-și folosească relațiile cu Rusia pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

„Trebuie să continuăm să ne mobilizăm în favoarea păcii și stabilității în lume, în Ucraina și în diferite regiuni ale lumii afectate de război. Capacitatea noastră de a lucra împreună este decisivă”, a declarat președintele francez.

Macron l-a îndemnat, de asemenea, pe Xi Jinping să „depășească” dezacordurile existente între cele două țări, potrivit Le Figaro.

„Știm că avem multe puncte comune, uneori avem dezacorduri, dar avem responsabilitatea de a le depăși, de a găsi mecanisme de cooperare, de soluționare a disputelor pentru un multilateralism eficient în care credem”, a spus Macron.

La rândul său, Xi Jinping a făcut apel joi la relații „mai stabile” cu Franța.

China intenționează să coopereze cu Franța pentru a „elimina orice interferență” și „a face parteneriatul strategic general între China și Franța mai stabil”, a declarat liderul chinez.

