Prima pagină » Politic » CCR dezbate azi sesizarea privitoare la legea pensiilor speciale

CCR dezbate azi sesizarea privitoare la legea pensiilor speciale

Curtea Constituțională a României (CCR) dezbate miercuri sesizarea depusă de Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) cu privire la legea pensiilor speciale.
CCR dezbate azi sesizarea privitoare la legea pensiilor speciale
Laura Buciu
10 dec. 2025, 05:54, Politic

CCR a anunțat vineri, 5 decembrie, că ședința pentru sesizarea forrmulată de Secțiile Unite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție cu privire la Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu va avea loc în 10 decembrie.

Înalta Curte de Casație și Justiție a transmis că legea pensiilor „încalcă independența justiției” și „elimină de facto pensia de serviciu pentru magistrați”, arată motivarea Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Decizia a fost adoptată în unanimitate, 102 judecători din 102 prezenți.

Guvernul și-a asumat marți, 2 decembrie, răspunderea în plenul reunit al Parlamentului. Este a doua oară când Guvernul își asumă proiectul.

Diferența dintre cele două proiecte este că perioada de tranziție pentru pensiile magistraților a crescut de la 10 la 15 ani, începând cu 1 ianuarie 2026. Asta înseamnă că, în următorii 15 ani, vârsta de pensionare va crește treptat cu câte un an, până când se va ajunge la 65 de ani în 2042.

 

Citește și

Recomandarea video

EXCLUSIV Un judecător de la Tribunalul București nu a motivat nici până acum, de peste un an, soluția din dosarul penal al lui Dan Dungaciu, numărul 2 din AUR
G4Media
Ce este taxa de cogenerare și cum vor crește facturile la energie în ianuarie 2026
Gandul
Rodica Stănoiu a fost omorâtă?! Un raport medical aruncă totul în aer: 'Era subnutrită, lovită la cap și ochi'
Cancan
FOTO. Jucătoarea și-a mărit bustul și a vorbit de operația Simonei Halep, iar acum a luat o decizie controversată
Prosport
Șeful Poliției Locale Drobeta-Turnu Severin, Nicolae Micșoniu, face profituri de milioane din contractele cu statul. Ce afaceri are în portofoliu
Libertatea
Obiecte banale care‑ți pot aduce noroc acasă în luna decembrie
CSID
Tancurile-ARICI, improvizația ucraineană care pune probleme dronelor rusești - Video
Promotor