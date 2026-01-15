Execuția protestatarului iranian Erfan Soltani a fost amânată

Erfan Soltani, primul protestatar iranian condamnat la moarte prin spânzurare de regimul lui Khamenei, nu va fi executat, anunță Reuters.

Familia lui Erfan a stat trează până în zori, așteptând să vadă ce se întâmplă cu Erfan (26 de ani), care a fost arestat pe 10 ianuarie.

Sistemul judiciar al Iranului a transmis că Soltani, deținut în penitenciarul central din Karaj, este acuzat de „complicitate împotriva securității interne a țării și activității de propagandă împotriva regimului”, dar că pedeapsa cu moartea nu se aplică unor astfel de acuzații, dacă acestea sunt confirmate de o instanță.

Familia nu știe prea multe despre Erfan, de când acesta a fost închis

Presa oficială iraniană a anunțat, de asemenea, că Soltani nu va fi executat.

Soltani, un angajat al unui magazin de haine în vârstă de 26 de ani, a fost arestat joia trecută în Karaj, un oraș la nord-vest de Teheran, după ce a participat la proteste și urma să fie executat miercuri, potrivit grupurilor pentru drepturile omului.

De la arestarea sa, familia sa a primit puține vești despre starea sa, în afară de o scurtă vizită programată înainte de execuția sa așteptată.

„Încercau să-l viziteze în închisoare”

Miercuri, la câteva ore după execuția programată, autoritățile închisorii i-au sunat și au spus că execuția a fost „amânată”, fără a oferi detalii suplimentare.

Înainte de amânarea execuției, Somayeh, o rudă apropiată în vârstă de 45 de ani a lui Soltani care locuiește în străinătate, a declarat: „Am vorbit ieri cu familia sa și tot ce știu este că încercau să-l viziteze în închisoare. Nu am dormit de două zile”.

„Cum poate cineva să omoare un copil?”

Somayeh și ceilalți membri ai familiei au stat trezi până în zori, așteptând vești, știind că autoritățile iraniene efectuează de obicei execuții în jurul chemării la rugăciune de dimineață.

„Nu mă pot opri din a mă gândi la Erfan. Incertitudinea mă omoară”, a spus Somayeh printre lacrimi.

„Cum poate cineva să aibă inima să pună o frânghie în jurul gâtului unui copil atât de bun și să-l trimită să moară?”

Simbol al sfidării autorității lui Khamenei

Soltani a devenit un simbol al sfidării pentru activiștii iranieni, în timp ce autoritățile își intensifică reprimarea unei mișcări de protest la nivel național.

Grupurile pentru drepturile omului spun că se tem că există multe alte cazuri precum cel al lui Soltani care sunt necunoscute din cauza unei pene de curent la internet în Iran, dar că acest caz evidențiază viteza cu care autoritățile condamnă protestatarii.

Lui Soltani i s-a refuzat accesul la un avocat și la apărare juridică, a declarat Organizația Hengaw pentru Drepturile Omului, cu sediul în Norvegia.

Iranul condamnă protestatarii în procese care durează câteva minute

Peste 18.000 de persoane au fost arestate și cel puțin 2.571 ucise în ultimele două săptămâni, potrivit agenției de știri Human Rights Activists, cu sediul în SUA.

Grupurile pentru drepturile omului au îndemnat Iranul să oprească execuția lui Soltani și a altor protestatari arestați, Amnesty International exprimându-și temerile că autoritățile iraniene ar putea „recurge din nou la procese rapide și execuții arbitrare pentru a înăbuși și descuraja disidența”.

Observatorii drepturilor omului au declarat că Iranul condamnă adesea protestatarii în procese care durează câteva minute.

Cel puțin 1.500 de persoane au fost spânzurate de regimul de la Teheran anul trecut

Soltani a fost condamnat la moarte la patru zile după arestare – o perioadă despre care activiștii iranieni pentru drepturile omului spun că l-au privat de dreptul la un proces echitabil .

Președintele Curții Supreme a Iranului a semnalat miercuri că procesele și execuțiile vor fi rapide, spunând presei de stat „ar trebui să o facem acum” pentru a avea un efect asupra protestatarilor. Alți oficiali judiciari au declarat că protestatarii vor fi acuzați că sunt „dușmani ai lui Dumnezeu”, o infracțiune care poate fi pedepsită cu pedeapsa cu moartea.

Anul trecut, Iranul a spânzurat cel puțin 1.500 de persoane, potrivit grupării Iran Human Rights cu sediul în Norvegia.

„Cel mai bun prieten al mamei sale”

Soltani i-a spus familiei sale că a primit un apel de la serviciile secrete iraniene cu câteva ore înainte de arestarea sa, pe care l-a ignorat. În ciuda amenințărilor din partea serviciilor de securitate, el a continuat să se alăture protestelor.

Somayeh a spus: „Erfanul nostru este un copil nevinovat care vrea să-și exercite drepturile în mod pașnic. Asta e tot ce a făcut. S-a alăturat compatrioților săi pentru a protesta pașnic”.

Soltani lucrează într-un magazin de haine și este pasionat de modă, fitness și de Persepolis FC, un club de fotbal din Teheran. Familia sa l-a descris ca fiind „cel mai iubitor frate” și „cel mai bun prieten al mamei sale”.