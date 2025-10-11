Patru morți într-un atac armat în masă după un meci de fotbal american din Mississippi

Patru persoane au fost ucise și alte 12 rănite, dintre care patru în stare critică, în urma unui atac armat în masă în statul american Mississippi, transmite BBC.

Împușcăturile au avut loc în jurul miezului nopții pe strada principală din Leland, un orășel situat la 190 km nord-est de capitala statului Jackson, a declarat pentru BBC primarul orașului, John Lee.

Patru dintre răniți au fost transportați cu elicopterul la spital, a adăugat Lee. Niciun suspect nu era în arest, dar poliția era în curs de urmărire.

Leland a fost mai aglomerat decât de obicei vineri, liceul local urmând să joace un meci de fotbal pentru a marca întoarcerea acasă, o tradiție anuală în SUA, de obicei în toamnă, când foștii elevi sunt primiți înapoi pentru a celebra spiritul școlar și comunitatea.

Primarul a declarat că împușcăturile nu au avut loc în campusul liceului Leland.

„Acesta este un eveniment pe care îl organizăm anual de ani de zile și nu am mai avut incidente de acest fel niciodată”, a declarat Lee pentru BBC.

„Și suntem un oraș cu o rată a criminalității scăzută și cu aproximativ 3.700 de locuitori. Ne înțelegem cu toții și toată lumea se cunoaște. Deci, aceasta este cu siguranță o tragedie pentru noi.”

Un atac armat mortal a fost raportat și vineri seară într-un alt orășel din Mississippi, Heidelberg, la aproximativ 200 de mile sud-est de Leland.

Atacul a avut loc și în weekendul de bal de absolvire al orașului și a curmat două vieți, a declarat șeful poliției din Heidelberg, Cornell White, pentru Associated Press.

Nu există nicio informație că împușcăturile de la Leland și Heidelberg ar fi fost legate.