Duminică începe finala ATP de la Torino și lupta pentru prima poziție în clasament

Turneul care încheie sezonul de tenis, ATP Finals de la Torino, începe duminică.

Potrivit ATPTour.com, Alcaraz îl devansează pe Sinner cu 1.050 de puncte.

Spaniolul trebuie să câștige mai mult de 450 de puncte la Torino pentru a-și asigura locul 1 la sfârșitul anului, indiferent de punctele câștigate de Sinner.

BBC Sport a făcut calcule cu ce trebuie să facă fiecare în următoarele opt zile pentru a termina anul pe primul loc:

-Sinner trebuie să-și apere titlul pentru a avea șanse să-l depășească pe Alcaraz

-Sinner are nevoie ca Alcaraz să piardă un meci din grupă și să nu ajungă în finală

-Alcaraz își va asigura primul loc la sfârșitul anului dacă ajunge în finală

-Alcaraz își poate garanta poziția câștigând toate cele trei meciuri din grupă.