Afacere de familie la Shanghai Masters: Doi veri, în semifinale

Arthur Rinderknech, în vârstă de 30 de ani, l-a învins vineri pe Felix Auger-Aliassime, obținând cea mai mare victorie din cariera francezului, și l-a urmat pe vărul său Valentin Vacherot în semifinalele turneului, scrie AP.

Va fi prima semifinală Masters 1000 pentru amândoi, iar verii ar putea să se întâlnească în finală.

Vacherot, clasat pe locul 204, îl va înfrunta pe Novak Djokovic, iar Rinderknech va juca împotriva lui Daniil Medvedev, clasat pe locul 16.

Vacherot, care îl învisese cu o zi înainte pe Holger Rune, a urmărit de pe marginea terenului cum Rinderknech l-a învins pe Auger-Aliassime

„Este ceva extraordinar. În primul rând, l-am urmat pe vărul meu”, a spus Rinderknech, numărul 54 mondial. „El a trăit emoții joi, iar eu încerc să-l urmez, să lupt și să fac la fel ca el. A fost incredibil de la începutul turneului.

Toată familia urmărește de acasă. Suntem în lumea noastră mică aici”.