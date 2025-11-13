Prima pagină » Comunicate » PENNY și Federația Română de Fotbal aduc culoare lângă Arena Națională: primul mural dedicat echipei naționale de fotbal a României

PENNY, sponsor al echipei naționale de fotbal a României, și Federația Română de Fotbal (FRF) celebrează performanța și pasiunea pentru fotbal printr-un proiect artistic unic: primul mural dedicat Naționalei României.
Mediafax
13 nov. 2025, 17:15, Comunicate

Lucrarea îi înfățișează pe Radu Drăgușin, Andrei Rațiu și Nicolae Stanciu, trei dintre simbolurile generației actuale, care inspiră prin dedicare, unitate și spirit de echipă. Muralul aduce fotbalul mai aproape de oameni, transformând orașul într-un spațiu al emoției și al mândriei naționale.

„Mă bucur să fiu pe primul mural dedicat Naționalei. Sper ca imaginea noastră să îi motiveze pe copii să creadă în visul lor și să muncească pentru el”, a spus Andrei Rațiu, jucător al echipei naționale.

„E o onoare să fac parte dintr-un proiect care rămâne în inima orașului. Mă bucur că acest mural transmite mai departe energia și mândria cu care reprezentăm România. Sper ca pentru cei care îl vor vedea să fie o dovadă că lucrurile bune se construiesc în timp și cu multă muncă”, a declarat Radu Drăgușin, fundaș al echipei naționale.

