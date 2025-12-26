Prima pagină » Sport » Ionuț Radu, desemnat „tricolorul lunii decembrie”

Ionuț Radu a fost desemnat „tricolorul lunii decembrie”, în urma votului suporterilor echipei naționale în aplicația Tricolorii, potrivit Federației Române de Fotbal.
Iulian Moşneagu
26 dec. 2025, 14:03, Sport

„Portarul naționalei a închis poarta în La Liga, reușind 3 meciuri consecutive fără gol primit cu Celta, fiind desemnat inclusiv omul meciului împotriva lui Real Madrid și Athletic Bilbao”, scrie FRF.

Ionuț Radu a obținut 62,7% dintre voturi, fiind urmat de Florin Tănase și Răzvan Marin.

„Vă mulțumesc tuturor celor care m-ați votat ca fiind tricolorul lunii decembrie! Vă urez sărbători fericite, să avem parte de un 2026 exact așa cum ni-l dorim! Să avem încredere și să mergem înainte cu foarte mult curaj”, a declarat Ionuț Radu.

Premiul „Tricolorul anului 2025” a fost câștigat de Andrei Rațiu.

Andrei Rațiu a devenit al șaselea jucător care câștigă premiul “Tricolorul Anului”, după Florin Niță (2021), Nicolae Stanciu (2022), Florinel Coman și Radu Drăgușin (2023) și Dennis Man (2024).

