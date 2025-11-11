România obține medalia de bronz la proba de trio junioare la Campionatele Europene de Gimnastică Aerobică

Sportivele române au încheiat finala pe locul al treilea, cu un total de 18.250 puncte.

La artistic, trio-ul românesc a obținut 8.650 puncte, în vreme ce la execuție – 7.100p, iar la dificultate – 2.500p.

Titlul european a fost obținut de Bulgaria, prin Viktoria Krusharska, Teodora Ribarova și Kristina Kostova, care a câștigat medalia de aur cu 18.750 puncte.

Echipa Turciei, formată din Selin Ozermis, Yudum Atan, Elvin Gulen, s-a clasat pe locul al doilea, tot cu 18.250 puncte, dar cu un punctaj superior la execuție.

Aceasta este a doua medalie de bronz a României la competiția continentală, după cea pe echipe.