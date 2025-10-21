Regiunea Cernihiv din Ucraina a rămas fără energie electrică după un atac rusesc

Ministerul Energiei a transmis că atât capitala regională, Cernihiv, cât şi partea de nord a provinciei au rămas complet fără alimentare cu energie electrică.

Atacul, care a vizat şi regiunea învecinată Sumî, din nordul Ucrainei, este cel mai recent dintr-o serie de lovituri ruseşti asupra reţelei energetice ucrainene înainte de venirea iernii.

Regiunea Cernihiv, care avea înainte de război o populaţie de puţin sub un milion de locuitori, a fost puternic afectată în ultimele săptămâni de atacuri cu drone şi rachete asupra infrastructurii sale energetice, ceea ce a provocat pene frecvente de curent şi perturbarea vieţii cotidiene, potrivit Reuters.

„Echipele de intervenţie din regiunea Cernihiv nu pot începe lucrările de restabilire a alimentării cu energie din cauza atacurilor continue ale dronelor ruseşti”, a transmis Ministerul Energiei.

Instituţia a acuzat Rusia că menţine dronele deasupra instalaţiilor avariate pentru a face imposibilă efectuarea reparaţiilor şi pentru a „prelungi în mod deliberat criza umanitară”.

Volodimir Zelenski a transmis că reparaţiile sunt în curs. „Tactica Rusiei este de a ucide oameni şi de a-i teroriza prin frig”, a spus el.

„ Putin se preface că este dispus la diplomaţie şi negocieri de pace, în timp ce, în realitate, în noaptea trecută Rusia a lansat un atac brutal cu rachete şi drone”, a scris pe X ministrul de externe Andrii Sibiha.

„Numeroase comunităţi au rămas fără curent electric în condiţiile temperaturilor scăzute de toamnă, iar unele au rămas fără apă”.

Rusia a lovit în mod constant instalaţiile energetice ale Ucrainei de la începutul invaziei sale la scară largă, în 2022, susţinând că acestea reprezintă ţinte militare legitime.

Primarul interimar al oraşului Cernihiv, Oleksandr Lomako, a declarat că Moscova încearcă să lase locuitorii fără curent şi fără căldură înainte de venirea iernii.