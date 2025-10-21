Fostul prim-ministru belgian Alexander De Croo obține un post important în cadrul ONU

De Croo, membru al partidului liberal flamand Open VLD, îl va succeda pe actualul administrator al PNUD, Achim Steiner, și va ocupa și funcția de subsecretar general, lucrând îndeaproape cu șeful ONU, António Guterres.

Potrivit unor informații, numirea lui De Croo a venit după săptămâni de deliberări, în urma cărora comisia de selecție nu a reușit să ajungă la un consens, ceea ce l-a determinat pe Guterres să ia decizia finală. Se așteaptă ca Adunarea Generală a ONU să confirme numirea în zilele următoare, un pas considerat de mulți ca fiind o formalitate, potrivit Politico.

„Este o numire excelentă, este, de asemenea, o mare onoare pentru Belgia”, a declarat Peter Piot, până acum primul și singurul belgian care a ocupat funcția de subsecretar general al ONU, pentru De Morgen. „PNUD este cea mai importantă organizație a ONU în ceea ce privește dezvoltarea generală. A existat o concurență foarte mare pentru această funcție, țările făcând lobby intens pentru a o obține”, a adăugat el.

Administratorul PNUD ocupă a treia poziție în ierarhia ONU, după secretarul general și secretarul general adjunct. Este, de asemenea, cea mai înaltă funcție din afara Secretariatului ONU și ocupă funcția de vicepreședinte al Grupului pentru Dezvoltare Durabilă al Națiunilor Unite, care coordonează toate agențiile ONU care operează în acest domeniu.

Decizia lui De Croo înseamnă că va renunța la mandatul său în parlamentul belgian, unde a fost ales anul trecut, potrivit postului public flamand VRT.

El va fi înlocuit de Sandro Di Nunzio, actualul viceprimar al orașului Lochristi din Flandra de Est. În Brakel, unde De Croo ocupă funcția de primar, Marleen Gyselinck va prelua funcția de primar interimar.