Războiul din Ucraina, ziua 1336. Rușii au lovit instalațiile de încălzire și energie din regiunea Cernihiv / Șefa diplomației UE: Ucraina nu ar trebui să renunțe la teritoriu în schimbul păcii cu Rusia / Ucraina atacă cu drone regiunile rusești Bryansk și Rostov

Întâlnirea dintre secretarul de stat american și ministrul rus de externe amânată. Întâlnirea dintre Trump și Putin, sub semnul întrebării

Întâlnirea dintre secretarul de stat american Marco Rubio și ministrul rus de externe Serghei Lavrov, programată pentru această săptămână, a fost amânată din motive necunoscute.

Acest lucru pune sub semnul întrebării desfășurarea întâlnirii planificate între președintele american Donald Trump și liderul Kremlinului Vladimir Putin.

O sursă din Casa Albă a declarat pentru CNN că întâlnirea anticipată între Rubio și Lavrov a fost amânată, cel puțin pentru moment.

Anterior, data de 23 octombrie fusese menționată ca posibilă dată pentru întâlnirea lor. Cei doi urmau să pregătească o nouă întâlnire personală între Trump și Putin la Budapesta.

Blackout total în Cernihiv. Orașul trece la generatoare după atacurile rusești

Orașul Cernihiv a rămas complet fără energie electrică ca urmare a atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice din regiunea Cernihiv.

Infrastructura critică a fost comutată la surse alternative de energie. Autoritățile îndeamnă locuitorii să facă provizii de apă.

Rușii au lovit instalațiile de încălzire și energie din regiunea Cernihiv

Forțele ruse au lansat un atac combinat la scară largă asupra regiunii Cernihiv, avariind o instalație de încălzire și o instalație energetică și lăsând o parte din regiune fără electricitate.

Chaus a adăugat că inginerii electricieni lucrează la restabilirea alimentării cu energie electrică.

„Avem planuri”. Serviciile secrete ucrainene explică tactica din spatele atacurilor profunde asupra Rusiei

Adjunctul șefului serviciului de informații militare al Ucrainei (HUR), Vadym Skibitskyi, a declarat că atacurile Ucrainei asupra infrastructurii din Rusia au avut deja un impact semnificativ asupra capacității Moscovei de a susține efortul de război.

Potrivit acestuia, principalele ținte vizate sunt sistemul de comandă, complexul industrial de apărare și infrastructura energetică a Federației Ruse.

Skibitskyi a precizat, într-un interviu acordat publicației RBC Ukraine, că HUR colaborează strâns cu unitățile care operează drone cu rază lungă de acțiune, pentru a selecta cele mai importante obiective.

„Avem planuri clare. Țintim elementele critice care asigură continuarea războiului. Rezultatele asupra rafinăriilor de petrol și bazelor de stocare a combustibilului sunt deja vizibile”, a explicat oficialul ucrainean.

Spionii ruși ar colabora cu traficanți de migranți pentru a destabiliza Europa, afirmă ministrul bulgar de Interne

Guvernul Bulgariei susține că are dovezi privind implicarea serviciilor de informații ruse în sprijinirea rețelelor de trafic de persoane care facilitează imigrația ilegală în Uniunea Europeană.

Ministrul bulgar de Interne, Daniel Mitov, a declarat pentru The Times că spionii ruși colaborează cu traficanți de migranți pentru a identifica punctele slabe de la frontierele externe ale UE, inclusiv granița Bulgariei cu Turcia.

Mitov afirmă că aceste grupuri ajută migranții ilegali să exploateze sistemele de azil din Europa și Marea Britanie și să evite expulzarea. El susține că scopul acestor acțiuni este destabilizarea Uniunii Europene și subminarea securității interne a statelor membre.

Ucraina atacă cu drone regiunile rusești Bryansk și Rostov, provocând pagube și rănind 2 persoane, susțin autoritățile

Atacurile cu drone împotriva Rusiei din noaptea de 21 octombrie au provocat pagube și au rănit o persoană în regiunea Bryansk și o altă persoană în regiunea Rostov, au afirmat autoritățile.

Trei mașini au fost avariate, alături de exteriorul a două clădiri de apartamente din orașul rus Klintsy, ca urmare a unui atac cu drone ucrainene, a declarat guvernatorul regiunii Bryansk, Alexander Bogomaz, într-o postare pe Telegram.

„Un adolescent născut în 2010 a suferit contuzii. Echipa de ambulanță i-a acordat băiatului toată asistența medicală necesară la fața locului”, a adăugat el.

Șefa diplomației UE: Ucraina nu ar trebui să renunțe la teritoriu în schimbul păcii cu Rusia

Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, a declarat că Ucraina nu ar trebui să renunțe la teritoriile sale în cadrul unui acord de pace cu Rusia.

În declarația făcută jurnaliștilor din Luxemburg după reuniunea miniștrilor de externe ai UE, Kallas și-a exprimat clar poziția cu privire la inadmisibilitatea negocierii teritoriilor ucrainene.

„Dacă cedăm pur și simplu teritoriile, transmitem tuturor mesajul că poți folosi forța împotriva vecinilor tăi și obține ceea ce dorești. Consider că acest lucru este foarte periculos. De aceea avem dreptul internațional, astfel încât nimeni să nu facă acest lucru.”