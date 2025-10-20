SUA. Secretarul de Stat pentru Război, criticat pentru că a purtat o cravată în culorile Rusiei

Secretarul de Stat pentru Război a purtat o cravată albastră, roșie și albă în timpul întâlnirii dintre președinții Donald Trump și Volodimir Zelenski, care a avut loc vineri la Casa Albă. Aceste culori seamănă izbitor cu steagul rusesc ceea ce a stârnit controverse în SUA.

Rușii au scos în evidență cravata lui Pete Hegseth

„Cravata lui Hegseth, împodobită cu dungi late albe, albastre și roșii, aranjate în aceeași ordine ca pe steagul național rusesc, ieșea în evidență față de ținuta sobră a delegației americane”, a transmis agenția de știri a Rusiei, TASS, citată de a Le Figaro.

Kirill Dmitriev, directorul general al Fondului Rus de Investiții Directe, a publicat o fotografie cu Pete Hegseth.

„Se pare că rușilor le place cravata lui rusească. Nici nu e roșie, albă și albastră. E roșie, albastră și albă. Ca steagul rusesc.”, a spus Dmitriev completat fiind de redactorul-șef al Meidas Touch, pe X: „Pentru o întâlnire cu Zelenski”.

Comentarii au venit și de la adversarii lui Putin.

„Problema cu administrația Trump nu sunt legăturile sale cu Rusia, ci legăturile sale cu Rusia”, a comentat maestrul de șah Gary Kasparov.

Înschimb, J.D. Vance l-a apărat pe colegul său.

„Poate că a purtat culorile Americii”, a spus J.D. Vance, vicepreședintele SUA tot pe X.