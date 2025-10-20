O nouă rută care leagă statele baltice de Polonia se deschide într-un moment de tensiuni cu Rusia

Ruta cunoscută sub numele de Via Baltica va traversa o fâșie îngustă de teren între Belarus și exclavul rus Kaliningrad, numită Suwalki Gap, care a fost deseori descrisă ca o țintă potențială în cazul în care Rusia ar ataca NATO.

Președintele polonez Karol Nawrocki și președintele lituanian Gitanas Nausėda, la ceremonia de inaugurare la granița dintre țările lor, au declarat că drumul este cel mai important coridor al regiunii și au subliniat rolul său în apărarea regiunii. Trupele NATO ar putea să se deplaseze mai repede în ajutorul țărilor baltice folosind Via Baltica.

„Această șosea are un dublu scop: va ajuta economia și va consolida capacitățile de apărare ale regiunii noastre”, a declarat Nawrocki luni, potrivit AP.

Polonia și vecinii săi baltici sunt în stare de alertă maximă de când mai multe drone rusești au intrat pe teritoriul polonez și avioane de vânătoare rusești au traversat spațiul aerian estonian în septembrie.

Traseul Via Baltica, lung de 970 de kilometri, începe în Varșovia, Polonia, și trece prin Lituania, Letonia și Estonia, unde se termină în Tallinn. Face parte din ruta europeană E67, care leagă Finlanda de Cehia.

Autostrada A5 cu patru benzi care leagă Kaunas, al doilea oraș ca mărime din Lituania, de Suwalki în Polonia face, de asemenea, parte din Via Baltica.

Mai multe secțiuni ale Via Baltica în direcția nord au încă doar două benzi și vor fi extinse ulterior, potrivit Ministerului Transporturilor din Lituania.

Nausėda a declarat că drumul simbolizează „libertatea, prosperitatea și securitatea” și că „joacă un rol economic, comercial și logistic extrem de important în Lituania, conectându-ne cu restul pieței europene”.