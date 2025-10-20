Marea Britanie va da undă verde doborârii dronelor rusești deasupra bazelor militare

Ministrul britanic al apărării, John Healey, urmează să anunțe luni un nou set de măsuri care vor permite trupelor britanice să dobore dronele suspecte ce pătrund în spațiul aerian al bazelor militare ale Regatului Unit.

„Vom face întotdeauna tot ce este necesar pentru a proteja poporul britanic, iar în prezent dezvoltăm noi competențe – care vor fi incluse în proiectul de lege al Forțelor Armate (Armed Forces Bill), – pentru a doborî drone neidentificate deasupra bazelor militare britanice”, a transmis ministrul, citat de The Telegraph.

Armata va putea doborî dronele la fața locului

Oficiali din domeniul apărării speră că planurile vor elimina „birocrația” care îngreunează reacția armatei în caz de incursiuni aeriene, permițând acțiuni mai decisive și imediate din partea soldaților, inclusiv cu arme de foc sau alte tehnologii anti-dronă.

Până acum, trupele puteau utiliza doar echipamente de bruiaj și deviere, capabile să perturbe semnalul GPS sau să preia controlul asupra dronelor. Noile prevederi vor introduce o „opțiune cinetică”: dreptul de a le doborî la fața locului.

Nouă incidente în 6 țări europene doar într-o lună

Potrivit evaluărilor britanice de informații, Rusia a lansat peste 5.500 de drone kamikaze asupra Ucrainei doar în luna septembrie și peste 3.000 în prima jumătate a lunii octombrie.

„Luna trecută, am văzut 19 drone traversând granița Poloniei. Câteva zile mai târziu, avioane rusești au încălcat spațiul aerian al Estoniei, iar în același timp, Rusia a încercat să submineze alegerile din Republica Moldova”, se arată într-un fragment din discursul șefului apărării britanice, programat pentru luni, la conferința anuală de apărare și securitate a Lordului Primar al Londrei.

În ultimele luni, au fost raportate incursiuni confirmate sau suspectate ale dronelor rusești în mai multe state europene: în apropierea coastelor Estoniei – pe 2, 7 și 19 septembrie, la Oslo și Copenhaga pe 22 septembrie, în spațiul aerian al Poloniei în 19 septembrie, în zona aeroportului din München (2–3 octombrie) și în România, la Chilia Veche, pe 14 septembrie.

Dronele, noua forță de atac a Rusiei

Serviciile de informații militare ucrainene estimează că Rusia poate produce aproximativ 2.700 de drone kamikaze Shahed în fiecare lună, folosite în atacuri asupra infrastructurii și zonelor rezidențiale din Ucraina.

Aceste aeronave fără pilot, încărcate cu focoase explozive, au provocat distrugeri masive și pierderi de vieți omenești: cel puțin 214 civili au fost uciși și aproape 1.000 răniți în septembrie, potrivit datelor ONU. În plus, Moscova are capacitatea de a fabrica peste un milion de drone de dimensiuni mici anual, utilizate pentru atacuri directe asupra trupelor ucrainene de pe front.

Cinci miliarde de lire pentru apărare modernă

Apărarea antiaeriană și cibernetică, alături de alte 4 miliarde în echipamente militare inteligente, capabile să funcționeze autonom, doar în cadrul actualei legislaturi. De asemenea, Marea Britanie va trimite experți anti-dronă în Moldova și va continua misiunile aeriene NATO deasupra Poloniei până la sfârșitul anului.

„Aici, acasă, ne apărăm zilnic de amenințări care vin din toate direcțiile – de la fundul mării până la spațiul cibernetic”, a subliniat Healey, avertizând că Regatul Unit nu este imun la riscurile generate de Moscova.

Odată cu noile competențe acordate armatei, Londra vrea să se asigure că poate reacționa rapid și eficient la orice amenințare aeriană, semn că Europa intră într-o nouă etapă de adaptare militară la războiul dronelor.